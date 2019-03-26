«Война» хозяйки московской сети кафе с Роспотребнадзором перерастает в избирательную кампанию

В Сети набирает обороты кампания в поддержку московской предпринимательницы, владелицы бренда кафе «АндерСон» Анастасии Татуловой. Десятки репостов в соцсетях получил ее ответ Роспотребнадзору с обвинением в фальсификации итогов проверки и призывом задать наболевшие для бизнес-сообщества вопросы премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ответ столичному управлению Роспотребнадзора предпринимательница опубликовала на своей странице в «Фейсбуке». Татулова обвинила сотрудников ведомства в фальсификации итогов проверки, по результатам которой в 14 заведениях «АндерСона» была обнаружена кишечная палочка, и пообещала подать иск в суд к Роспотребнадзору за ущерб, нанесенный репутации сети кафе. «У нас засняты скрытой камерой все подробности проведения этим ведомством проверки: пробы, взятые руками без перчаток, помещение этих проб в нестерильные контейнеры, перемещение образов в своих сумках», – рассказала она, пообещав опубликовать снятые видеоролики.

На фото: нарушение, зафиксированное специалистами Роспотребнадзора в кафе на улице Гиляровского. Источник: rospotrebnadzor.ru

«Эта структура [Роспотребнадзор] полностью дискредитировала себя в Москве закрытием «Макдональдса» несколько лет назад «за грубые нарушения», точно так же по поддельным пробам и устаревшим нормам», – заявила Татулова и призвала бизнес-сообщество задать наболевшие вопросы на «горячей линии» премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Между тем, не исключено, что громкий скандал с войной, объявленной столичным ресторатором Роспотребнадзору, может быть связан с предстоящими выборами в московский парламент. Получившая большой общественный резонанс проверка в сети кафе началась 1 марта – на следующий день после того как Татулова в соцсетях заявила о намерении получить депутатский мандат Мосгордумы.

Предположение о возможной связи скандала с избирательной кампанией выдвинул известный блогер Самсон Шоладеми, который также намерен участвовать в выборах. «Любопытное совпадение – почти одновременно, когда Анастасия Татулова, владелица сети детских кафе «Андерсон» заявила о своих политических амбициях, решив выдвигаться кандидатом в депутаты в Мосгордуму по моему 17-му округу, Роспотребнадзор начал проверку её бизнеса и обнаружил нарушения в 14 из 17 кафе, – отметил он на своей странице в «Фейсбуке». – Интересно, что было первично – начало проверки или решение избраться? Если первое, то хождение в Думу – хороший способ защитить свой бизнес. Если второе, то можно же наезд списать на происки врагов, верно? Есть и третья версия: для создания кандидату, проталкиваемому мэрией Москвы, образа независимого политика, наезд Роспотребнадзора должен придать лоск оппозиционности».

Отметим, что Татулова во время избирательной кампании мэра Москвы являлась доверенным лицом Сергея Собянина. После окончания кампании, в декабре 2018 года, в защиту Татуловой от «рейдерского захвата» здания ее кафе выступила член высшего совета «Единой России», сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии Евгения Лазарева. Она направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой взять эту историю на контроль.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

Медведев снова заверяет: налоги меняться не будут шесть лет. / Экс-сенатор Арашуков пройдет психиатрическую экспертизу. / В Сети высмеяли чиновников Москвы, запретивших ездить по выделенным полосам на самолетах и лодках. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»