«Это преступление»: депутат Госдумы оценил оптимизацию системы здравоохранения Москвы

Оптимизация системы здравоохранения в Москве, в результате которой за последние несколько лет были закрыты десятки больниц, сотни поликлиник, уволены тысячи врачей, является преступлением. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделал лидер московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, выступая сегодня в нижней палате парламента на заседании за круглым столом, посвященном проблемам оптимизации системы здравоохранения Москвы.

Так, из действующих в 2010 году 211 больничных организаций к 2018 году осталось лишь 150, из 1 337 поликлиник через 8 лет действует 939, а из 89 700 врачей работает только 68 600. «Произошло и масштабное сокращение среднего медицинского персонала, – подчеркнул Рашкин. – Это не просто на грани преступления. Это преступление. Надо называть вещи своими именами».

Депутат пояснил, что обратить внимание на проблемы в медицинской сфере Москвы в Госдуме пришлось из-за большого количества жалоб жителей столицы. Часть из них была посвящена скандальному закрытию роддома №10 в районе Зюзино после проверки Роспотребнадзора. Как сообщал «Новый День», в срок учреждение не открылось, а врачи получили уведомления о переводе на другую работу. Жители района и работники роддома потребовали от мэрии Москвы не закрывать и не перепрофилировать это медучреждение.

Стоит отметить, что на обсуждение проблем московской системы здравоохранения в Госдуму пришли представители федеральной службы по труду и занятости, Роспотребнадзора, уполномоченного по правам человека, а также департамента здравоохранения и департамента труда города Москвы. «Но не все пришли. Мы мэра тоже приглашали, даже стул ему подготовили», – отметил Рашкин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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