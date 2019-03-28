Обрушение футбольных ворот на детской площадке: возбуждено уголовное дело

Обрушение футбольных ворот на детской площадке в новой Москве, в результате чего ребенок получил травмы, стало поводом для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 27 марта на детской площадке, расположенной в новой Москве, на 11-летнего ребенка произошло падение детских футбольных интерактивных ворот. «После случившего ребенка с полученными телесными повреждениями незамедлительно госпитализировали, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в СКР.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент на детских площадках Москвы. Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «халатность» после обрушения качелей в Северном административном округе, где в результате ЧП два подростка получили серьезные травмы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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