российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 марта 2019, 15:49 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Обрушение футбольных ворот на детской площадке: возбуждено уголовное дело

Обрушение футбольных ворот на детской площадке в новой Москве, в результате чего ребенок получил травмы, стало поводом для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 27 марта на детской площадке, расположенной в новой Москве, на 11-летнего ребенка произошло падение детских футбольных интерактивных ворот. «После случившего ребенка с полученными телесными повреждениями незамедлительно госпитализировали, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в СКР.

В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств и причин случившегося.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент на детских площадках Москвы. Ранее столичные следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «халатность» после обрушения качелей в Северном административном округе, где в результате ЧП два подростка получили серьезные травмы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.19

«Вынужденная мера и крик отчаяния»: в Якутии запретили трудоустраивать мигрантов. / Скандал в Подмосковье: многоквартирный дом признан самостроем, его жители оказались на улице. / В России есть ведьмы на уровне государства, а с депутатом Милоновым разберется «сила мироздания». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

ЧП в новой Москве: гастарбайтер напал на пенсионера

В офис московского «Яблока» пришла полиция: ищут экстремистскую литературу

В Москве из-за рухнувших качелей двое мальчиков попали в больницу: возбуждено уголовное дело

Поножовщина в московской школе: девочка ранила свою одноклассницу

На почве ревности: в Москве двое подростков жестоко избили 14-летнего знакомого

В Москве задержан киллер: преступника подвел пистолет

В Москве арестован член «Купавнинской» криминальной группировки

Несовершеннолетняя проституция: в Москве задержана организатор притона из Африки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров