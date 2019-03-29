Выборы в Мосгордуму: Навальный снова «подыгрывает» Собянину

В Москве накаляется политическая обстановка накануне сентябрьских выборов в Мосгордуму. Решение юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь о выдвижении по 43 одномандатному округу в Хамовниках уже назвали провокацией в пользу мэрии Москвы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», там же может появиться еще третий сильный кандидат, уже согласованный с мэрией.

Выдвижение Соболь на выборы в 43-м округе сыграет на руку мэрии Москвы и растащит протестные голоса. Такое мнение в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» высказал известный политик, член федерального комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который намерен баллотироваться в том же одномандатном округе. «Я не боюсь конкуренции. Но это повредит общему делу и сыграет на руку мэрии», – сказал он.

Основатель ФБК Алексей Навальный, который многими считается оппонентом власти, уже не в первый раз выставляет кандидата против Митрохина – такая же история произошла в 2016 году на выборах в Государственную думу. В этой ситуации активисты района Хамовники планируют направить обращение Навальному с просьбой выдвинуть Соболь по любому другому одномандатному округу Москвы.

Митрохин напомнил, что о намерении идти на выборы по округу №43, в который входят районы Хамовники, Пресненский и Арбат, он заявил еще в октябре прошлого года. «Мы даже договаривались с Дмитрием Гудковым о взаимной поддержке. Я рассчитывал, что демократические силы будут себя вести достаточно ответственно, – отметил он. – Но, к сожалению, Алексей Навальный сделал то же, что и в 2016 году на выборах в Государственную думу, когда тоже выпустил спойлера в мой округ, Николая Ляскина». Ляскин тогда смог набрать 7,8% голосов, у Митрохина было 12,3%, при этом «яблочник» занял второе место после «единоросса» Ивана Тетерина.

«То же самое Навальный делает и сейчас, он выдвигает Любовь Соболь. Возможно, он сводит со мной личные счеты – я не знаю, это его дело, я не боюсь никакой конкуренции, пусть расцветают сто цветов, – сказал Митрохин. – Но конечно, это вредит общему делу, это в чистом виде подыгрывание планам мэрии: разбить демократические силы и не дать никому их них пройти в Мосгордуму. Я не думаю, что это делается специально. Но объективно – это помощь мэрии. Я по-другому это не могу расценивать».

«Навальный не доступен для переговоров. Я пытался ему дозвониться. Как с ним разговаривать – я не знаю», – пояснил Митрохин. Любовь Соболь, по его словам, на переговоры с ним до своего заявления о выдвижении по 43 округу также не выходила.

При этом Соболь вела переговоры по своему выдвижению с муниципальным депутатом района Хамовники Александрой Парушиной. «Любовь Соболь прекрасно знала, что по 43 округу пойдет Митрохин, – отметила Парушина в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День». – У нас в районе ситуация специфическая: я сама хотела идти на выборы, но отказалась в пользу Митрохина, он много лет помогал нашему району, помог тысячам людей, за годы работы ничем себя не запятнал. Совершенно очевидно, что он должен попасть с Мосгордуму».

По словам депутата, сам факт выдвижения Соболь по 43 округу уже вызывает какие-то подозрения. « В Москве 45 округов. Конкретно с Хамовниками ее ничто не связывает. Мы прекрасно понимаем, что сама бы она такое решение не приняла, это решение Алексея Навального», – отметила Парушина.

Собеседница агентства также выразила уверенность, что большая часть жителей Хамовников на выборах поддержит Сергея Митрохина, однако какую-то часть голосов Соболь, безусловно, оттянет на себя. «Это можно назвать провокацией. Они же прекрасно знали, что будет ругань – и сейчас ее фактически провоцируют», – подчеркнула депутат.

«Я публично хочу попросить Любовь Соболь поменять округ, – сообщила Парушина. – Сначала люди с радостью восприняли ее решение о выдвижении. Но когда осознали, что происходит, начались вопросы. Мы думаем написать обращение к Алексею Навальному с просьбой выдвинуть Соболь по другому округу. То, что сейчас происходит – это спойлерство».

Обеспокоенность жителей Хамовников вызвали также слухи о том, что по 43 округу может пойти на выборы известная общественница, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта (Анна) Федермессер. «Это замечательный человек, она занимается важнейшим делом, то, что она делает – это подвиг. Но надо разделять задачи – у нас очень проблемный округ, здесь столько сложностей, например, с застройщиками. Может быть, она все же подумает и выберет другой район», – отметила Парушина.

Ранее в РБК появлялась информация, что выдвижение Федермессер на выборы в Мосгордуму согласовано с мэрией. Сама общественница комментировать агентству возможность участия в выборах не стала. Так или иначе, в 2018 году Федермессер являлась доверенным лицом Сергея Собянина во время избирательной кампании мэра Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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