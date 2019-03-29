«Лучше молчите»: Медведев посоветовал желающим оскорбить власть «ничего не говорить»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в защиту закона о запрете критики власти и попытался заверить, что санкции за его нарушение не коснутся «воспитанных» граждан. Однако сегодня фронт противников нововведения расширился – ряд политиков и партий потребовали отменить этот резонансный документ, а лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг внес проект федерального закона о наказании чиновников за неуважение граждан.

Комментируя закон о запрете критики власти, который вступил сегодня в силу, Медведев заявил, что у каждого человека бывают в жизни моменты, когда хочется сказать что-то жесткое. «У меня, естественно, тоже», – признался премьер, отвечая на вопросы пользователей «ВКонтакте», и уточнил, что старается «в эти минуты ничего не говорить».

«Но, когда целью является просто оскорбление как таковое, с этим мириться нельзя. И в этом значении смысл закона должен быть нам всем понятен», – подчеркнул глава российского правительства.

Медведев пояснил, что основания для применения закона есть, если «целью конкретного обращения, поста, еще чего-то, является лишь прямое оскорбление того или иного лица, или того или иного государственного символа, а это должна доказать экспертиза в конечном счете».

Премьер при этом также признал, что «власть должна быть терпима к критике, никаких сомнений нет, и каждый человек имеет право выражать свою позицию», однако, подчеркнул он, «это не значит, что на пространстве интернета или соцсетей должен быть абсолютный беспредел».

Между тем, отменить этот закон потребовала отменить партия «Яблоко», соответствующее заявление принято сегодня на заседании партийного бюро. «Государство должно отказаться от любых попыток запретить людям выражать свое мнение. Критика является частью цивилизованного демократического процесса, без которого невозможно развитие современного государства. Власть отвечает на народное возмущение не улучшением социально-экономической ситуации, а запретом называть вещи своими именами», – подчеркнули в «Яблоке». Похожие заявления озвучили также и другие партии.

Еще одним ответом на ужесточение цензуры стал проект федерального закона, внесенный сегодня депутатом Псковского областного Заксобрания Львом Шлосбергом. Документ предусматривает наказание для чиновников за неуважение к гражданам.

«Право на принятие решений, определяющих жизнь десятков миллионов людей, в условиях безнаказанности вылилась в тотальное, ежедневное насилие власти к народу, – заявил Шлосберг. – Законы перестали соответствовать праву и стали орудием власти против людей. Эта ситуация отражает тупик, в который пришло российское государство при Владимире Путине».

Такой же проект закона внес в ЗакС Санкт-Петербурга его депутат, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Пакет «законов Клишаса» вызвал бурную реакцию в российском обществе, многие политики выступили против принятия инициатив о наказании за критику власти и «фейк-ньюз». Однако четыре законопроекта были одобрены сначала большинством депутатов Госдумы, которое представляют члены «Единой России», а после – Советом Федерации. 18 марта законы подписал президент РФ. В тот же день ФЗ-27, вносящий изменения в КоАП РФ и устанавливающий крупные штрафы за «фейк-ньюз» вступил в силу. Остальные законы начали действовать по истечении 10 дней, то есть 29 марта.

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков направил иск в Верховный суд с требованием отменить этот документ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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