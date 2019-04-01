Полный крах «Единой России»: ясновидящие предсказали результаты выборов в Мосгордуму

Московские гадалки предсказали победу оппозиции на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму. Опрошенные корреспондентом РИА «Новый День» ясновидящие заявили, что «Единая Россия» по итогам выборов получит не больше двух мандатов, еще на пять-шесть могут рассчитывать самовыдвиженцы от мэрии. При этом оппозиция окажется недоговороспособна и вряд ли отдаст провластным конкурентам даже должности председателей думских комиссий – не говоря уже о кресле спикера и его заместителей.

«Тридцать семь мандатов в Мосгордуме поделят коммунисты, либерал-демократы, «Яблоко», люди Навального и простые общественники из районов Москвы, – уверена потомственная ясновидящая Нюра Ярославская. – Мэрию ждет очень неприятный сюрприз. В думу пройдут Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин, Георгий Федоров, но самым неприятным для Сергея Семеновича Собянина станет появление там Юрия Лужкова. Он затмит собой даже победу на выборах «проекта Кремля» Алексея Навального».

Гадалка заявила, что «карты говорят – Навальный точно пройдет», а для того, чтобы обеспечить эту победу, уже в апреле начнется активная политическая и юридическая подготовка. «Его выдвижение обеспечат весьма необычным способом, пока никто и представить себе не может, что это будет», – заявила Ярославская, отказавшись сообщить подробности. Самовыдвиженцам Роману Бабаяну и Марии Киселевой гадалка предсказала снятие с выборов по неприятной причине. «Пиарщик у них один, и он очень сильно их подведет», – говорит она.

Другая московская ведьма Елена Ясень утверждает, что она с коллегами уже провела обряд на поражение на выборах «Единой России» и всех кандидатов, которым симпатизирует мэрия. «Не надо было выселять меня в «человейник» под предлогом реновации. У меня кот во время переезда потерялся», – объясняет она свои действия.

Московский симпозиум истинных колдунов также готов поддержать любых кандидатов, не имеющих отношения к «Единой России», мэрии Москвы и Кремлю.

«Сегодня, 1 апреля, мы решили провести в мае «круг силы» в одном из крупных храмов Москвы, который можно выкупить в аренду на сутки, – сообщили там агентству. – Ждем всех независимых от власти кандидатов, пусть обращаются за поддержкой». Правда, предупредили колдуны, каждого кандидата они подвергнут проверке, и если окажется, что тот связан с «ЕР» или властями столицы, поддержки он не получит. «Зато получит кое-что другое, – пригрозили участники симпозиума. – Не надо нас обманывать».

Пока у агентства нет информации, обращался ли кто-то из потенциальных кандидатов к оккультным организациям за поддержкой в предстоящей избирательной кампании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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