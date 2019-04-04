Расследование: в Москве коррупция отправила в больницу двух детей

Двое подростков, получивших серьезные травмы из-за упавших качелей на севере Москвы, пострадали из-за коррупции при госзакупках, утверждают муниципальные депутаты Тимирязевского района Москвы, которые провели собственное расследование. Теперь народные избранники намерены обратиться в надзорные органы.

Как сообщила муниципальный депутат Юлия Галямина, детская площадка появилась около префектуры Северном округе в рамках благоустройства сквера. Работы чиновники разбили на 32 отдельные закупки и выставили на торги, и это Галямина называет первым серьезным нарушением. «Общая сумма закрытых контрактов более 30 миллионов рублей, а отмененных – около 20 миллионов. И если бы все закупки шли одним лотом на примерно 50 миллионов, то требовалась бы государственная экспертиза контракта, а при дроблении она не проводится», – пояснила депутат в комментарии на своей страницке в «Фейсбуке».

По словам Галяминой, большинство закупок шло с единственным участником – потому что остальные фирмы комиссия снимала по формальным причинам. По мнению депутата, «это традиционный трюк при «договорняках»: аффилированные фирмы специально косячат в документации, чтобы потом быть снятыми в пользу «правильного» участника». В итоге торги почти по всем аукционам выиграло ООО «Глобальные системы». Эта фирма, отмечает депутат, по странному стечению обстоятельств много лет регулярно выигрывало торги в Северном округе столицы.

«Но самое интересное не в этом. А в том, что работы на территории «Глобальные системы» начали заранее – не дожидаясь подведения итогов аукциона и заключения контракта. То есть они с самого начала знали, что станут победителями, – считает Галямина. – Получается, что качели, которые стали причиной серьезных травм двух мальчиков, были установлены не только с техническими, но и с юридическими и коррупционными нарушениями. И я уверена, что одно с другим связано напрямую».

Депутат подчеркнула, что ранее по поводу закупок уже было подано заявление в полицию, однако уголовное дело никто возбуждать тогда не стал. «Теперь мы снова обратимся в надзорные органы в свете новых трагических обстоятельств. И заодно продолжим собственное расследование», – пообещала она.

Пристальное внимание в этом расследовании муниципальные депутаты намерены обратить на префектуру САО, ГБУ «Жилищник Тимирязевского района», районную управу, ООО «Глобальные системы» и ОВД Тимирязевского района.

Напомним, ЧП случилось на Астрадамской улице. Как уже сообщал «Новый День», 22 марта двое 14-летних подростков качались на качелях на детской площадке, которая находится рядом с префектурой Северного округа. Конструкция рухнула, мальчики получили серьезные травмы – у одного из них, по словам родителей, врачи обнаружили компрессионный перелом позвоночника, у второго – сотрясение головного мозга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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