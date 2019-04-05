«Эффект медового месяца» на исходе: почти всем новым губернаторам «обеспечены» выборы в два тура

На осенних выборах почти всем врио глав регионов грозит второй тур – такую возможность развития событий допускает политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его оценке, все зависит от того, как будет решен вопрос сопротивления региональных элит, настроения избирателей и самопозиционирования кандидатов. Эксперт назвал РИА «Новый День» несколько территорий, где ситуация может развиваться не совсем по сценарию Кремля.

В частности, такой вариант, очевидно, ожидает Волгоградскую область – если ставка будет сделана на назначенного на этой неделе врио губернатора Андрея Бочарова. «Там присутствует и достаточно высокий антирейтинг, и само по себе депрессивное настроение. Поэтому я думаю, что там кампания может быть непростой», – отметил Минченко.

Крайне сложной может оказаться и избирательная кампания врио главы Санкт-Петербурга – если в качестве кандидата Кремль по-прежнему будет делать ставку на Александра Беглова. «Но насколько я понимаю, это не факт. Ему очень сложно удается попасть в стилистику города. И я думаю, что эта кампания тоже может быть проблемной», – сказал политтехнолог.

При этом с проблемами может столкнуться практически любой из назначенных врио губернаторов, считает Минченко. «Вопрос в том, что сейчас практически у всех врио высокие рейтинги, но это объясняется эффектом «медового месяца», они только что зашли, и с ними связаны высокие надежды. Но вопрос, насколько долго удастся удерживать этот эффект», – пояснил он.

Подпортить ситуацию для врио глав регионов, в частности, может противодействие региональных элит, которые не всегда с готовностью встречают выбор Кремля. «Например, Алексей Текслер зашел в Челябинскую область, на мой взгляд, очень неплохо с публичной точки зрения. Не знаю, проводись ли там какие-то социологические опросы, но субъективно, я думаю, что как минимум в Челябинске его приняли хорошо, – говорит Минченко. – Но в то же время мы видим и целенаправленную кампанию против него. Явно кого-то эта кандидатура не устраивает. Разумеется, если сейчас возникают такие звоночки, это является риском, над которым надо задуматься».

Высокий уровень протеста отмечается и в Республике Алтай, отметил эксперт. «Честно говоря, Хорохордин (Олег Хорохордин 20 марта назначен врио главы республики, – ред.) пока выглядит не очень заметно на фоне своих коллег», – считает Минченко.

К числу наименее проблемных регионов можно отнести Калмыкию, где в марте глава республики Алексей Орлов, обладавший крайне низким рейтингом на фоне неоднозначной ситуации с местными элитами, написал заявление об отставке. Врио главы стал кикбоксер, представитель Калмыкии в Совете Федерации Бату Хасиков.

«За Калмыкию я бы беспокоился меньше всего, – отметил Минченко. – Там только что ушел непопулярный глава, и присутствует эффект высоких ожиданий от Бату Хасикова. Плюс – он там национальный герой. Я думаю, что Калмыкия входит в число менее проблемных регионов».

При этом ряд региональных избирательных кампаний может пройти со вторым туром. «Сейчас они только стартуют. А дальше встает вопрос и сопротивления региональных элит, и массовых настроений, и того, как себя позиционируют сами кандидаты, – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». – У некоторых уже возникают какие-то проблемные ситуации – например, это история про Паслера в Оренбургской области, которая была активно растиражирована в социальных сетях. Человек только появился в регионе, и уже по нему начали наносить репутационные удары».

Бывший премьер-министр Свердловской области Денис Паслер был назначен врио губернатора Оренбуржья 21 марта. В город чиновник въехал в кортеже с «мигалками» и эскортом из полутора десятков машин. История получила большой общественный резонанс. Телеграм-каналы, в частности, называли пафосный кортеж «компенсацией чиновника, сосланного из хлебного министерского поста в глубоко провинциальный регион» и интересовались, где Паслера «учили искусству кортежа и снобизма», отмечая, что «сам факт этой дискуссии [в Сети] не приносит позитива рейтингу» врио главы региона.

Затем Паслер завел аккаунт в «Инстаграм», в котором пригласил жителей региона к диалогу. Но после того как на странице было оставлено более 500 жалоб, просьб и предложений, Паслер заявил, что отвечать на них не станет, так как в этом случае ему просто некогда будет работать. Сейчас число комментариев к первой записи Паслера приближается к 900, и люди продолжают оставлять жалобы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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