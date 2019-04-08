Россию вынуждают вымирать: причины очевидны

Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин предоставил правительству РФ данные, для поиска которых федеральные чиновники специально запустили пилотный проект в восьми регионах России по изучению причин нищеты населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в рамках «круглого стола» в нижней палате парламента Смолин назвал шесть причин бедности жителей страны, о которых ранее затруднилась сказать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сегодня парламентарий напомнил о заявлении Голиковой и назвал причины нищенского существования жителей России. «Первая – это нищенский уровень заработных плат, с которых еще удерживают 13% налог, – указал депутат. – Вторая – нищенский уровень минимальных пенсий». Кроме того, отметил Смолин, за черту бедности россиян приводит реальная безработица, которая значительно выше официальных показателей, а также рождение детей. «Дети. Чем больше детей, тем семья беднее», – подчеркнул он, призвав отойти от принципа «дети наше наказанье», и поднять доход таких семей.

«Пятая причина – экономический кризис и практически отсутствие экономического роста, – сказал Смолин. – Кризис начался до Крыма, к 2014-2016 годам мы имели так называемый отрицательный рост. Шестая – рекордный уровень социального неравенства. Мы рекордсмены в «Большой двадцатке» – 1% населения владеет 70% национального богатства. При этом мы единственная страна в «Большой двадцатке», где нет прогрессивного налогообложения».

Как сообщал «Новый День», 3 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе выступления на «правительственном часе» в Государственной думе заявила о старте в восьми регионах пилотного проекта по выявлению причин бедности россиян. «Мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины», – сказала она, пояснив, что определить причины бедности необходимо для того, чтобы разработать точные меры поддержки таких категорий населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников «спрятался» за спиной чиновниц. / Суд освободил Серебренникова под подписку о невыезде. / Путину и Медведеву остался год: необходимо принять самое важное решение. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»