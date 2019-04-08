Минэкономразвития РФ потеряло бедных, но нашло экономический рост

В Минэкономразвития РФ не знают, «кому конкретно надо помогать» в рамках борьбы с бедностью. Определить группы населения для адресной помощи и должен Росстат, который в ходе пилотного проекта в восьми регионах должен отыскать людей с доходом ниже прожиточного минимума и определить причины их бедности. Об этом как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил представитель Минэкономразвития РФ Максим Карагодин, выступая сегодня в Госдуме на заседании, посвященном борьбе с бедностью.

Как выяснилось, в министерстве уже зафиксировали рост доходов жителей страны в 2018 году, и связали это с экономическим ростом, который ранее прогнозировали эксперты ведомства. «В ближайшие шесть лет ожидается экономический рост, в первые годы – 2018-19 – он, действительно, небольшой, – заявил Карагодин. – Но, тем не менее, он уже начал сказываться на динамике показателей бедности. В 2017 году показатель бедности прекратил рост, в 2018-м – начал небольшое снижение».

Чиновник подтвердил, что бедность в России сосредоточена в семьях с детьми. «То есть подавляющая часть бедных – семьи с детьми. Но если взять сами семьи с детьми, то там только 23% бедных, то есть мы помогаем 100% [семей с детьми], а бедных это касается только на четверть, – отметил Карагодин. – Даже многодетные, и то только половина из них – бедные».

Существующих мер поддержки малоимущих, очевидно, недостаточно, признал чиновник. Нужны целевые меры именно для тех групп населения, чьи доходы оставляют желать лучшего. «Речь идет о том, что их необходимо выявить», – заявил Карагодин, пояснив, что можно попасть в статистику бедных по сельской местности, а можно – в группе многодетных семей. «Важно детализировать эти факторы и понять, все же какие факторы приводят [к бедности]. Где их искать-то, этих бедных?» – поинтересовался он.

Росстат в рамках пилотного проекта должен отыскать именно таких граждан и выявить причины их бедности – низкие зарплаты, отсутствие мер поддержки, наличие в семье инвалидов и другие факторы, способные повлиять на уровень дохода.

Отметим, согласно информации на сайте Минэкономразвития, замглавы департамента министерства Максим Карагодин за 2017 год получил доход более чем в 3 млн 100 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме о пилотном проекте заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. На «правительственном часе» в Госдуме она сообщила, что новые адресные меры поддержки бедных слоев населения пока не вводятся потому, что правительство не понимает причин бедности россиян.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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