Мусорные заводы – на Рублевке: в Сети набирает популярность новая экологическая инициатива

На популярном ресурсе в Сети опубликована петиция с предложением перенести мусорные полигоны и заводы на Рублевку – к резиденциям губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова. Автором обращения в администрацию президента РФ выступил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. «Пусть на своем примере докажут, что бояться нечего», – объяснил он.

«Глава Ростеха Сергей Чемезов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Ко нашли простой способ избавиться от мусора: создать вблизи каждого крупного города мусоросжигательные заводы-душегубки и гигантские свалки, – говорится в петиции. – Они появятся по всей России вблизи от жилых домов – как в Казани, Архангельске или Коломне. Олигархи не слушают людей, которые не хотят жить на помойках».

Жителей регионов убеждают, что мусорные полигоны не нанесут вреда экологии. «А раз так – почему бы им не перенести «безопасные» свалки к своим домам?» – задается вопросом Гудков, предлагая разместить на Рублевке еще и мусоросжигательные заводы, которые строят «РТ-Инвест» и «Ростех» Андрея Шипелова и Сергея Чемезова.

«Оба «коммерсанта» утверждают, что технологии безопасны, а экспертов ОНФ, предупреждающих, что такие заводы отравляют все на 100 километров вокруг диоксинами, называют обманщиками, – обратил внимание политик. – Раз так – пусть на своем примере докажут, что бояться нечего. Сделаем Рублевку центром обработки мусора России: уверен, так стоимость домов и земли на ней вырастет в разы».

Созданная три часа назад, петиция набрала уже около 300 подписей. В соцсетях Гудков отметил, что ранее на портале change.org появилась петиция с требованием «перенести экотехнопарк Шиес [из Архангельской области] на подмосковную дачу Дмитрия Гудкова в Коломну». Политик, активно выступающий против появления в регионах опасных для жителей мусоросжигательных заводов, назвал этот ход «дешевой пропагандой» и предположил, что в следующий раз его обвинят в том, что он «избавляется от трупов своих жертв на мусоросжигательных заводах, от него Россию спасут только Чемезов, Шипелов и Воробьев».

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты Общероссийского гражданского форума сделали вывод, что метод сжигания мусора на «типовом» заводе приведет к непоправимым негативным последствиям для здоровья населения. Работа такого завода чревата экологической катастрофой, связанной с превышением содержания крайне опасных для человека и природы диоксинов.

Стоит отметить, что ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган уже заявлял о готовности построить мусоросжигательный завод появится вблизи резиденции регионального правительства в Красногорске, однако дальше слов этот проект не продвинулся.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

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