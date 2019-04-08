Нет программы, зато есть «Конкорд»: о чем сказала Соболь на встрече с избирателями

У помощницы блогера Алексея Навального – юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь – нет какой-либо внятной политической программы, а ее заявления напоминают «популизм». Первая встреча с потенциальными избирателями перед выборами в Мосгордуму наглядно продемонстрировала, что, кроме фейков, ей нечего рассказать москвичам.

По данным СМИ, мероприятие прошло 6 апреля по адресу Ленинская слобода, 19. Территориально это 43-й московский округ, куда входят Красная Пресня, Хамовники и Арбат. При этом, как отмечается, Соболь проявила неуважение к избирателям, опоздав на целых полчаса. При этом юрист ФБК не стала утруждать себя рассказами о том, чем займется, став депутатом. Зато посвятила значительную часть выступления компании петербургского предпринимателя Евгения Пригожина «Конкорд». Так, вместо того чтобы делиться планами о благоустройстве и развитии округа, Соболь «развлекала» публику историей иска против «Конкорда».

Фактически, как отмечает пресса, Соболь показала, что информационная кампания против бизнесмена для нее важнее, чем интересы местных жителей. Речь идет о скандале, раздутом сотрудниками фонда вокруг предприятия «Конкорд» в феврале текущего года. ФБК обнародовал «расследование» по мотивам заболевания учеников столичных школ. В рамках «расследования» Навальный и Соболь опубликовали интервью с экс-сотрудницей предприятия «Московский школьник» Натальей Шиловой. Изюминкой этого материала стал мем «умытаз», который в ФБК пытались выдать за подтверждение факта антисанитарии на комбинате питания. Разумеется, фейк моментально разоблачили сами интернет-пользователи.

Как выяснилось позже, интервью с Натальей Шиловой – выдумка от начала и до конца. Об этом представителям прессы рассказала сама героиня «расследования». Женщина заявила, что согласилась солгать из-за того, что ей пообещали щедрое финансовое вознаграждение, а ей были очень нужны деньги на лечение сына. В итоге фальшивое «интервью» написали сотрудники фонда Навального, а Шилова просто зачитывала речь по бумажке.

Помимо этого, «навальнисты» допустили грубейший подлог фактов: предприятие «Московский школьник» не имеет к компании «Конкорд» и ее владельцу Евгению Пригожину никакого отношения. Широкой общественности стало известно об этом после того, как на блогера подал в суд тот самый «Московский школьник».

Любовь Соболь успела прославиться еще и тем, что привлекала посторонних людей за пять тысяч рублей, чтобы те изображали из себя родителей пострадавших детей. Судя по отзывам очевидцев, юристу ФБК рано выступать от имени москвичей: пока она сосредоточена на скандалах, а не на интересах избирателей.

Москва, службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

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