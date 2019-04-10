Илья Яшин объявил об участии в выборах в Мосгордуму: хочет «остановить варваров в мэрии»

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Мосгордуму. В ролике, размещенном на его страницах в соцсетях, политик сообщил, что будет баллотироваться по 45 избирательному округу – это районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники. Сейчас жителей этой территории в городском парламенте представляет Ярослав Кузьминов.

«Друзья, у меня хорошая новость. Осенью я буду вашим кандидатом на выборах в Мосгордуму, – говорится на странице Яшина в «Фейсбуке». – В 2017 году наша команда победила «Единую Россию», и я возглавил муниципалитет Красносельского района. За это время удалось сделать много полезного: я подробно отчитывался о своей работе. В то же время увидел изнутри систему управления городом и разобрался в ее дефектах». Политик подчеркивает, что изменить систему на муниципальном уровне невозможно, но независимый парламент вполне способен «остановить варваров в мэрии, которые крушат исторический центр и распихивают наш город по карманам».

Заявление Яшина получило массу репостов. В частности, о своей поддержке объявила муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, успехов политику пожелал депутат ЗакС Санкт-Петербурга Максим Резник.

Действующим депутатом по 45 округу в Мосгордуме является ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. В думе он входит в депутатское объединение «Моя Москва», которое, как правило, голосует в унисон с «Единой Россией». Пока Кузьминов не заявлял о своем намерении переизбраться, но СМИ прогнозируют, что он вполне может вновь пойти на выборы.

Наблюдатели считают Яшина достаточно сильной фигурой, имеющей шансы на победу – поэтому в 45 округе москвичей, очевидно, ждет весьма жесткая и интересная избирательная кампания. Впрочем, в прошлом году политик не прошел регистрацию на выборы мэра Москвы.

Так или иначе, серьезная борьба, причем между кандидатами от оппозиции, развернется в 43 округе. Там о решении идти на выборы еще несколько месяцев назад заявил член федерального политсовета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, а после это выяснилось, что по тому же округу решила оспаривать мандат юрист ФБК Алексея Навального Любовь Соболь.

При этом похоже, что Навальный целенаправленно выдвигает своих представителей по тем округам, в которых уже объявили о готовности идти на выборы другие представители оппозиционных сил. Второй кандидат Навального – новый директор ФБК Иван Жданов решил участвовать в кампании по округу №8. Действующим депутатом там является внук главы КПРФ, руководитель партийной фракции в Мосгордуме Леонид Зюганов. В компартии уже объявили, что он также пойдет на выборы.

Москвичи в соцсетях отмечают, что эти действия представителей ФБК странным образом играют на руку мэрии, поскольку растаскивание протестных голосов, скорее всего, позволит пройти кандидату от власти. Такого же мнения придерживаются и многие политические эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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