Подмосковный избирком уличили в крупных финансовых нарушениях

Избирательная комиссия Московской области уличена в нарушениях на десятки миллионов рублей. Проверку бюджетной отчетности комиссии провела региональная Счетная палата. Оказалось, что львиная доля недочетов приходится на бухгалтерскую отчетность комиссии, бюджетные траты и госзакупки. В итоге аудиторы назвали отчеты избиркома недостоверными.

Всего во время внешней проверки бюджетной отчетности избиркома сотрудники Счетной палаты обнаружили 28 нарушений на сумму в 78,7 млн рублей, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. 11 из них на 1,3 млн рублей допущены при формировании и исполнении бюджетов, 12 – на сумму в 77,4 млн рублей – при ведении бухгалтерской и финансовой отчетности. Еще пять нарушений аудиторы нашли при проверке госзакупок.

«Установлено, что бюджетная отчётность Избирательной комиссии является недостоверной, а по отдельным формам бюджетной отчётности выявлены признаки неполноты», – говорится в сообщении.

«Избирательная комиссия в ходе исполнения бюджета недостаточно качественно выполняла бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов бюджета, а также главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств», – отмечают аудиторы.

В итоге подмосковный избирком получил от Счетной палаты представление, а информация о нарушениях отправилась на стол главе областного министерства экономики и финансов. Кроме того, данные о нарушениях счетная палата направила в Главное Контрольное управление Московской области.

Напомним, в 2018 году в Подмосковье 9 сентября прошли выборы губернатора, а также депутатов в городские и сельские думы. Кроме того, были избраны главы Лотошинского и Серпуховского районов области, главы сельских и городских поселений. В апреле 2018 года в Московской области прошли четыре избирательные кампании – в городских округах Можайское, Ликино-Дулево избирали депутатов в местные думы, а в Мытищах и Пушкинском районе прошли довыборы в местные советы депутатов. 18 марта жители Подмосковья голосовали на президентских выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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