Мосгордума одобрила скандальный эксперимент с электронным голосованием на выборах

Московская городская дума (МГД) поддержала в первом чтении законопроект о проведении экспериментального электронного голосования на сентябрьских выборах. При этом выяснилось, что речь идет уже не об одном участке, как заявляли в Государственной думе «единороссы», а о нескольких – точную цифру назвать не смог даже глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Против законопроекта высказались лишь три депутата – коммунисты Елена Шувалова, Леонид Зюганов и Николай Зубрилин.

Законопроект принимался в экстренном порядке: внесен он был мэром столицы лишь 22 апреля, а уже 23 рассмотрен думской комиссией по градостроительству. Связанный с ним законопроект о проведении в Москве эксперимента на выборах седьмого созыва гордумы сейчас находится в Государственной думе, 16 апреля он также прошел первое чтение.

В конце прошлой недели новость о предстоящем вынесении документа на заседании Мосгордумы заставила жителей столицы в таком же экстренном порядке составлять обращения на имя спикера столичного парламента Алексея Шапошникова с требованием отказаться от эксперимента. Но или письма до спикера не дошли, или он не поверил их авторам – законопроект сегодня был принят подавляющим большинством голосов: 27 против трех.

О сути инициативы доложил глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов. Для участия в электронном голосовании избиратель должен проживать в данном округе, подать заявление на участие в электронной форме через личный кабинет на портале mos.ru, форму которого установит комиссия. При этом избиратель должен обладать подтвержденной учетной записью. Подать такое заявление можно в срок от 45 до 3 дней до дня голосования.

«Порядок подачи заявления снимает все вопросы относительно возможного двойного учета избирателей», – заверил Горбунов, пояснив, что подавших такие заявления автоматически исключают из списков голосования на участках по месту жительства. В день голосования избиратель в личном кабинете получает доступ к избирательному бюллетеню в электронной форме. Голосование идет с использованием специального программного обеспечения, причем избиратель должен будет внести код подтверждения, который поступит ему в смс-сообщении.

При этом Горбунов сообщил, что эксперимент «предусмотрен в одном или нескольких избирательных округах» – это определит Мосгоризбирком не позднее, чем через 10 дней после начала избирательной кампании.

До сих пор, при обсуждении эксперимента в Государственной думе речь шла даже не об одном округе, а об одном участке в составе округа. Представлявшая документ депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Белых четко несколько раз об этом сказала – отвечая на претензии оппозиции, она утверждала «это будет один участок внутри избирательного округа». «Сейчас даже нет возможности порассуждать, как МГИК будет выбирать этот округ – или это будет жеребьевка, или учет особенностей, которые имеют округа Москвы, – заявила Белых 16 апреля. – Пока идут совещания. Это один участок внутри избирательного округа».

В Мосгордуме противниками идеи поэкспериментировать на выборах стали лишь трое депутатов-коммунистов. В частности, Леонид Зюганов указал, что несколько странным выглядит участие в технической стороне процесса выборов чиновников правительства Москвы – департамента информационных технологий. «Это несколько противоречит логике независимости избиркомов, ради которой вся эта система голосования и создавалась, – отметил он. – Почему вы не создадите собственную подсистему на основе «ГАС-Выборы», которая принадлежала бы именно избиркому?».

В ответ от главы МГИК Зюганов услышал, что департамент будет обычным оператором, и никаких ключей шифрования иметь не будет.

Депутат Елена Шувалова со своей стороны подчеркнула, что говорить о тайне голосования при электронном волеизъявлении не приходится, поскольку за процессом голосования сотрудников бюджетных учреждений через смартфон легко установить контроль руководства. При этом она обратила внимание, что Интернет – по сути система США, и «американские хакеры – это реальность». Кроме того, как отметила Шувалова, федеральный закон, разрешающий эксперимент, Госдумой еще не принят – но Мосгордума уже обсуждает собственный. «Федеральный закон говорит про эксперимент только на выборах седьмого созыва, – сообщила она. – А у нас про это нет».

Между тем, представители «Единой России» и члены фракции «Моя Москва» никаких противоречий не увидели и добрили законопроект.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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