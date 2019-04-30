«Единая Россия» зальет региональные выборы деньгами

Накануне осенних избирательных кампаний в регионах серьезно увеличивают официальные избирательные фонды кандидатов. В первую очередь это выгодно представителям от власти – как правило, именно они имеют самых щедрых инвесторов. При этом политтехнологи уже не хотят работать с «черными кассами» из-за активности силовиков.

Избирательные фонды за последние месяцы увеличены в нескольких регионах, в других в законы внесены поправки, упрощающие для выдвиженцев наполнение выборного кошелька. В частности, как пишет газета «Коммерсант», парламент Башкирии разрешил партии, выдвинувшей кандидата, полностью сформировать его избирательный фонд, который составляет 200 млн рублей. До сих пор она формировала только 50%. Поправки в закон внесли «единороссы», они намерены вновь выдвинуть на выборы врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Похожая ситуация складывается в Забайкальском крае, где максимальный размер избирательного фонда составляет 60 млн рублей. Кандидатам разрешено вносить эту сумму самостоятельно.

В Челябинской области депутаты и вовсе решили в 10 раз увеличить допустимый размер фонда – с 15 до 150 млн рублей, а на выборы там теперь разрешено идти и самовыдвиженцам. Врио главы региона Алексей Текслер, похоже, станет именно внепартийным кандидатом. Всю кампанию участники выборов смогут также финансировать сами.

Депутаты Брянской областной думы еще в декабре позаботились о предстоящих выборах и увеличили размер фонда для избирательных объединений с 30 млн рублей до 100 млн. В Ставрополье в ноябре «фонд первого тура» на губернаторских выборах вырос со 100 млн рублей до 150 млн. Издание напоминает, что в прошлый раз именно кампания победившего «единоросса» Владимира Владимирова стала самой дорогой в регионе – она обошлась в 26 млн рублей, причем 20 перечислила «Единая Россия», а 6 – сам Владимиров.

В Татарстане осенью будут избирать новый состав Госсовета, и теперь партии смогут располагать фондами не в 30 млн рублей, а в 50. При этом ранее максимально фонд наполняла только «Единая Россия», остальные партии таким ресурсом не располагали. На выборах главы Татарстана, которые пройдут в 2020 году, фонды кандидатов также увеличены – с 60 млн рублей до 100 млн.

Хабаровские депутаты подняли планку избирательного фонда на губернаторских выборах с 20 млн рублей до 50 млн (для первого тура), и здесь также максимальные суммы ранее собирали представители партии власти. Вячеслав Шпорт, например, за два тура потратил 30,4 млн рублей при «потолке» в 30,9 млн (с учетом второго тура), а победивший представитель ЛДПР Сергей Фургал – 10,1 млн рублей.

В Республике Алтай фонды кандидатов в главы возросли с 15 млн рублей до 30 млн, в Курске – с 50 млн рублей до 90 млн.

В Москве депутаты городской думы накануне поддержали предложение Мосгоризбиркома об увеличении фондов на выборах с 25 до 35 млн рублей, причем 50% от этой суммы смогут перечислять юрлица. До сих пор эту доля была ограничена 3%. Ближайшие выборы в столице пройдут в сентябре, горожанам предстоит избрать новый состав Мосгордумы.

Причину роста избирательных фондов эксперты видят в нежелании политологов и политтехнологов связываться с «черной кассой». Так, политтехнолог Константин Калачев пояснил – по словам коллег, кандидаты сами все чаще предлагают оплачивать их услуги из официальных фондов, а не наличными. «Это понятно: никто не хочет связываться с силовиками, активизировавшимися на теме финансирования выборов», – отметил он. Кроме того, увеличение этого «кошелька» выгодно «единороссам». «Бизнес все реже испытывает судьбу и не лезет в политику, – говорит Калачев. – А если и вкладывается, то чаще всего в «Единую Россию» или кандидатов от власти».

Новшество с перераспределением долей наполнения фондов также выгодно партии власти:«Не надо раздавать наличные студентам и бюджетникам, которые затем понесли бы класть их на избирательный счет. Меньше вовлеченных лиц – меньше проблем».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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