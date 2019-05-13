Юрист ФБК Соболь начала кампанию в Мосгордуму со скандала

Кандидат в Мосгордуму и юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала в Instagram отчетный пост о проведенной в Москве агиткампании. По ее словам, в Пресненском районе волонтеры распространили более 2 тысяч листовок и постеров. При этом Соболь уточнила, что вешали их на досках объявлений, что запрещено законом.

На пытающихся помещать подобному вандализму «местных жуликов», команда активистов Соболь внимания не обращала. Несмотря на то, что выборы состоятся 8 сентября, а избирательная компания в июне, Соболь целенаправленно, судя по действиям ее команды, нарушает закон, называя своих потенциальных избирателей «жуликами».

Действия активистки раскритиковали сами горожане. По словам юриста Виталия Серуканова, в погоне за провокациями и хайпом Соболь не останавливается ни перед чем, ведь только с помощью шумихи она может провернуть свою избирательную кампанию.

По его мнению, Соболь имеет максимум 10 сторонников-волонтеров и лишь изображает бурную деятельность, хотя по факту работу с районом не ведет. «Этот блеф кроме провала ни к чему не приведет», – заявил он.

Серуканов также считает, что заступаться за волонтеров, когда тех привлекут к ответственности, Соболь не станет. «Не повторяйте чужих ошибок! Вас кинут»,– подчеркнул он.

«Профессиональный юрист», как называет сама себя Соболь, в медиасреде появилась в начале 2019 года, хотя по факту весь ее «профессионализм» – это два проигранных дела. Первое, связанное со строительством «Газпром Арена» в Петербурге, а второе – со строительной компанией «Мир». Оба дела закончились для Соболь поражением.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.05.19

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