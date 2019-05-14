Выборы в Мосгордуму: провластные кандидаты «съедят» столичный комплекс ЖКХ

Стали известны некоторые подробности предстоящей избирательной кампании в Московскую городскую думу. Судя по информации, которая появилась в СМИ, кандидаты от столичной мэрии для своей популяризации будут делать упор на критике столичного жилищно-коммунального комплекса, но при этом претенденты на место в парламенте не обязательно будут представлять «Единую Россию», пишет «Московская газета».

Как отмечает издание, коммунальная тема для политического продвижения очень благодатная, поскольку критикующие, равно как и большая часть электората, имеют весьма смутное представление об этой довольно сложной в управлении сфере. Однако очевидно, что работа комплекса ЖКХ не устраивает многих москвичей, а «педалирование» проблем явно прибавит рейтинговых очков на выборах.

Вместе с тем, как отмечает «Московская газета», кандидат от власти – это вовсе не обязательно член партии «Единая Россия». «Политика – это, как известно, искусство договариваться, а там, где есть пространство для компромисса, всегда возможны самые неожиданные союзы. Поэтому кандидатом от власти вполне может быть, например, представитель КПРФ или любой другой партии, и при этом совсем не важно, как он себя позиционирует в публичной плоскости», – говорится в публикации.

Источник «Московской газеты» в префектуре Юго-Восточного округа Москвы сообщил, что один из таких «завуалированных» провластных кандидатов – выдвиженец от КПРФ Андрей Орел в избирательном округе № 25. Он строит свою работу на жесткой критике ремонта жилья для ветеранов Великой Отечественной войны и других категорий льготников. Выполнение этой социальной программы курируют районные управы, которые рискуют оказаться под прицелом жесткой критики. Тем не менее, как пишет издание, эта «игра» только на публику.

«Лишним подтверждением сотрудничества Андрея Орла с властью является и то, что он, согласно инсайдерской информации, довольно близок к лидеру московского горкома КПРФ Валерию Рашкину. Ну а товарищ Рашкин известен, как бы выразиться помягче, гипертрофированной политической гибкостью. Так, «Версия» сообщала, что на выборах в Госдуму РФ в 2016 году чуть ли не половина команды Алексея Навального работала на избирательную кампанию Рашкина – прямого начальника Орла по партийной линии. И сейчас, накануне выборов в Мосгордуму, регулярно приходит инсайдерская информация о противоестественных (с точки зрения коммуниста) связях Валерия Рашкина. Например, авторы Telegram-канала «Кремлевская прачка» недавно рассказали о том, что КПРФ, по договоренности с Навальным, не будет выставлять сильных кандидатов в тех округах, где будут избираться протеже главы ФБК», – пишет «Московская газета» и обращает внимание, что во время кампании в Госдуму в 2016 году Рашкин уже пытался ввести избирателей в заблуждение, говоря о своих несуществующих регалиях.

Как считает издание, Андрей Орел и Валерий Рашкин не являются «уникальными в своей политической всеядности» на фоне лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политическая игра руководителя компартии, как и его соратников, неоднократно уже сказывалась, в том числе на рейтинге КПРФ. Тем не менее, судя по оценке экспертов, реальные социальные проблемы для политиков почти всегда остаются ничем, если есть личный интерес. В данном случае, для лидера компартии сейчас важно, чтобы в Мосгордуму гарантированно вновь прошел его внук – Леонид Зюганов.

«Избирательная кампания в парламент столицы, по сути, только начинается. Думаем, до сентября она преподнесет еще немало сюрпризов», – заключает газета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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