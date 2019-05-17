В Москве еще один памятник культуры под угрозой: власти продали за бесценок особняк в центре столицы фирме семьи скандального бизнесмена

В Москве разгорается скандал с бывшим зданием туберкулезного диспансера, которое расположено в самом центре столицы. Особняк – объект культурного наследия продан за минимальную цену, а его покупателем оказалась мелкая, никому не известная ставропольская фирма – правда, с весьма именитым учредителем.

Обеспокоенные жители Пресненского района уже несколько месяцев бьют тревогу, опасаясь за будущее памятника культуры. Они обратились к политику, члену федерального политбюро партии «Яблоко» Сергею Митрохину, с которым в начале мая провели общественную инспекцию особняка В.К. Мельникова в Волковом переулке, 15. Теперь Митрохин готовит запросы в ФАС, Следственный комитет и чиновникам Мосгорнаследия.

«Особняк В.К. Мельникова с оградой, 1904 г., архитектор В.Д. Адамович» официально признан объектом культурного наследия регионального значения. До 2014 года здесь располагался туберкулезный диспансер, а в 2015-м здание пережило пожар. ГУП «М.Прогресс», которому город передал особняк на право хозяйственного ведения, решило продать его с торгов – поставив новому владельцу условие провести работы по сохранению памятника, и запретив менять вид использования: для размещения медицинских учреждений.

В апреле объект был продан с торгов за смехотворно малую, по мнению москвичей, сумму: три здания общей площадью в 1,3 тысячи квадратных метров и 20 соток земли в центре столицы обошлись покупателю всего в 52 млн рублей. Бывший туберкулезный диспансер купила никому не известная фирма – ООО «Компания «Славяновская» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированная в селе Этока Ставропольского края. Для сравнения: трехэтажный особняк в том же районе на Малой Никитской улице – правда, отреставрированный – площадью всего в тысячу квадратных метров выставлен на продажу за 1,1 млрд рублей.

Впрочем, у особняка Мельникова есть обременения: чиновники Моргорнаследия в марте этого года официально заявляли, что объекту требуется дезинфекция, после которой здание должно быть законсервировано как минимум на три года. Затем в нем необходимо провести капитальный ремонт, полностью демонтировав систему вентиляции, включая воздуховоды, облицовочные панели и все деревянные пористые материалы, целиком убрать краску из внутренних помещений. Затем следует провести повторную дезинфекцию. Выполнены ли эти работы – неизвестно: в ответе Мосгорнаследия на запрос Митрохина об этом не сказано ни слова.

В декабре 2018 года Мосгорнаследие выдало ГУП «М. Прогресс» предписание о проведении противоаварийных работ в особняке, которые должны были пройти до 15 апреля. Митрохин говорит, что во время майской общественной инспекции москвичи убедились: здание остается в том же плачевном виде, что и в октябре 2018-го. «Вся «противоаварийность» заключается в нескольких сетчатых полотнищах, небрежно накинутых на крышу в нескольких местах и болтающихся на ветру, – пояснил он. – Подобное отношение к памятнику культуры – с учетом подозрительного пожара, гордого одиночества покупателя на аукционе и странного требования унаследовать медицинский функционал от бывшего туберкулезного диспансера наталкивает на определенные подозрения».

Как удалось выяснить «Новому Дню», «одиноким покупателем» особняка оказался сын известного в 90-х ставропольского бизнесмена и политика, основателя «ГРиС-банка» Романа (Рамбона) Гаврилова – Давид Романов. Основной актив бизнес-империи, созданной Романом Гавриловым – «ООО «КБ «ГРиС-Банк», был лишен лицензии в августе 2016 года. Сам бизнесмен в середине 90-х входил в общественный Совет при президенте РФ Борисе Ельцине, был награжден Орденом Белого Орла, а в 1995 году зарегистрировался кандидатом в депутаты Государственной думы. Но выборы проиграл, и в феврале 1996 года внезапно скончался – как отмечают ставропольские СМИ, при весьма странных обстоятельствах. В публикациях местных изданий Гаврилова называют крупным бизнесменом, меценатом, вложившим немало сил в создание еврейской общины в Пятигорске. А экс-сотрудник Службы безопасности президента (СБП) Валерий Стрелецкий в своих воспоминаниях пишет, что бизнесмен «по оперативным учетам проходил одним из криминальных авторитетов края», и «у силовиков были все основания предполагать, что Рамбон Гаврилов самым тесным образом связан с иностранной разведкой, точнее – с израильской». Именно поэтому, говорится в книге Стрелецкого «Мракобесие», в 1996 году должности лишился тесно друживший с Гавриловым глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. В частности, ставропольского бизнесмена подозревали в финансировании строительства особняка Филатова в районе Николиной горы в Подмосковье.

Сын Романа Гаврилова – Давид Романов – значится единственным учредителем ставропольской ООО «Компания «Славяновская», купившей исторический особняк в центре Москвы. У Романова есть бизнес и в столице: согласно данным из открытых источников, к примеру, учрежденная им компания «Август» (Истринский район Подмосковья) в сентябре прошлого года проиграла департаменту имущества г. Москвы суд за неоплату аренды земельного участка в 24,8 сотки «для эксплуатации здания многоэтажного гаража-стоянки с тренажерным залом, помещениями под торговую и банковскую деятельность» на улице Летчика Бабушкина, вл.32, корп 3.

С первого квартала 2016 года по конец 2017-го «Август» задолжал 499,3 тысячи рублей. Получается, что в месяц аренда стоила меньше 24 тысяч, при том, что кадастровая стоимость участка – 82 млн рублей. 2gis сообщает, что офисы по этому адресу занимают 29 организаций – фитнес-клуб, страховые компании, образовательные центры, магазин «Пятерочка», салоны красоты, ателье и химчистки. Договор аренды с городом при этом изначально, в 2004 году, был заключен ОО СВАО МГО ООО «Российский Союз Молодежи» на 49 лет. Согласно системе Seldon.Basis, председателем этой организации являлся Давид Романов – правда, ИНН там указан совсем другого лица – Марка Гаврилова, еще одного представителя этой семьи. В решении Арбитражного суда МО сказано, что права на аренду перешли к фирме «Август» с 31 марта 2016 – однако допсоглашение к договору было подписано лишь 31 октября.

Отыскать среди десятка фирм, участником или руководителем которых, согласно ЕГРЮЛ, является Давид Романов, хотя бы одну, имеющую прямое отношение к реконструкции памятников культуры, не удалось. Как правило, основным видом деятельности компаний бизнесмена является торговля, деятельность агентств недвижимости, аренда и управление недвижимостью, предоставление прочих финансовых услуг. Есть и несколько строительных компаний – к примеру, ООО «Байкал» (основной вид деятельности – разработка строительных проектов), которое в 2017 и 2018 годах Мосгорстройнадзор несколько раз ловил на нарушениях при строительстве спортклуба в Южном Медведкове. По данным из открытых источников во время стройки, в 2017 году, в «Байкале» работал 1 человек. Кстати, участок в проезде Шокальского, вл. 9-9а, на котором строила компания, на правах аренды принадлежит другой фирме Романова – ООО «Лидер». Похоже, что и эта фирма вовремя не платила по счетам: в 2016 году московский Арбитраж решил взыскать с «Лидера» в пользу департамента имущества столицы 11 млн рублей – арендную плату и пени за просрочку.

Редакция РИА «Новый День» направила в ГУП «М. Прогресс» запрос информации по объекту культурного наследия регионального значения «Особняк В.К. Мельникова с оградой, 1904 г., архитектор В.Д. Адамович». В числе вопросов – кто и когда установил его стоимость в 52 млн рублей, когда была проведена дезинфекция помещений, проверяли ли в ГУП надежность покупателя в целях сохранения памятника культуры.

На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.

Дозвониться до ООО «Компания «Славяновская» по телефонам, указанным в открытых источниках, не удалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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