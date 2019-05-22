«Аварийно-опасно»: исторический особняк Мельникова в центре Москвы действительно под угрозой разрушения

Москвичи оказались правы – в особняке в Волковом переулке в центре столицы, несмотря на предписание Мосргорнаследия, в этом году не проводились противоаварийные работы. Вместо этого, ГУП «М.Прогресс» продало здание с торгов. Цена в 52 млн рублей на три строения на участке в самом центре столицы была определена именно с учетом их состояния, следует из ответа на запрос РИА «Новый День» в ГУП «М.Прогресс».

Ранее москвичи во главе с политиком, членом федерального бюро партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным провели общественную инспекцию состояния особняка В.К. Мельникова в Волковом переулке, 15 – объекта культурного наследия регионального значения. Жителей столицы удивила слишком низкая, по их мнению, цена, за которую особняк достался никому не известной фирме из Ставрополья с уставным капиталом в 10 тысяч рублей – ООО «Компания «Славяновская». Правда, как выяснил «Новый День», у фирмы оказался весьма известный учредитель.

Кроме того, согласно ответу, полученному Митрохиным из Мосгорнаследия, до 15 апреля ГУП «М Прогресс» должно было провести в здании противоаварийные работы, причем городские чиновники обещали проконтролировать этот вопрос. Документ датирован 25 марта, а уже 10 апреля особняк был продан с торгов – при этом ГУП «М.Прогресс» на запрос «Нового Дня» сообщило, что после продажи «необходимые работы, в том числе противоаварийные, являются обязанностью покупателя».

Примечательно, что прием заявок на торги шел с 1 марта – получается, что почти через месяц после объявления аукциона в Мосгорнаследии не знали, что ГУП «М. Прогресс» решило переложить обязанность по противоаварийным работам на покупателя.

Теперь за полгода «Компания «Славяновская» должна выполнить эти работы, а, кроме того, – сделать инженерно-техническое обследование особняка и получить согласование Мосгорнаследия. При этом, по данным «М.Прогресс», в августе 2017 года в здании, где раньше был туберкулезный диспансер, провели дезинфекцию – правда, кто ее проводил, в ГУП не указали.

В Мосгорнаследии ранее сообщили, что после этих работ «объект консервируется на срок не менее трех лет» – то есть к работам по капремонту в особняке можно приступать не раньше, чем в августе 2020 года. Как известно, туберкулез – опасное заболевание, и нарушать положенные сроки консервации для нового владельца будет просто опасно.

Так или иначе, в договоре с «Компанией «Славяновская» на капремонт и приспособление под современную медорганизацию даны четкие сроки: для строений 2 и 3 – 26 месяцев, для строения 1 – 42 месяца. Похоже, что фирме придется очень постараться, чтобы выдержать законный срок «туберкулезной» консервации и успеть с ремонтными работами – да еще провести противоаварийные, для которых уже все сроки вышли.

По условиям договора, Мосгорнаследие должно раз в квартал проверять, как идут дела в особняке Мельникова. В этой ситуации остается дождаться первой летней инспекции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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