Международному валютному фонду понравилась пенсионная реформа в России

Международный валютный фонд (МВФ) положительно оценил пенсионную реформу, которая стартовала в России в 2018 году. Как считают эксперты этой финансовой организации, повышение возраста выхода на заслуженный отдых позволит компенсировать влияние демографических проблем на рынок рабочей силы, а вкупе с инвестициями в инфраструктуру поможет увеличить рост экономики на 0,1%-0,5% в год. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил руководитель миссии МВФ в России Джеймс Роаф на пресс-конференции в Москве.

По его словам, чтобы улучшить функционирование экономики в среднесрочной перспективе, России следует также ускорить инфраструктурные реформы. «С точки зрения мер экономической политики, мне кажется, пенсионная реформа имеет очень большое значение, – отметил Роаф. – Она позволит хотя бы частично компенсировать влияние демографии, которая будет сдерживать поступление рабочей силы на рынок. Это очень важный момент». «Правда, пока по-прежнему существует система раннего выхода на пенсию», – обратил внимание представитель МВФ.

При этом, по его мнению, России необходимо подумать об инвестициях в инфраструктуру, а приоритетными должны стать сферы нацпроектов. «Мы считаем, что эти две меры могут привести к увеличению потенциального роста [экономики] на 0,1%-0,5% в год в среднесрочной перспективе», – пояснил Роаф.

Глава миссии МВФ подчеркнул, что в рамках нацпроектов определен целый ряд важных задач, которые также будут способствовать развитию производительности труда, поддержке малого и среднего бизнеса и увеличению несырьевого экспорта. «Правда, пока мы не видели достаточно подробных деталей этих реформ, чтобы количественно их описать и включить в наши прогнозы», – сообщил он.

В МВФ назвали успешным таргетирование инфляции в России и оценили денежно-кредитную политику страны, как достаточно жесткую. Все это дает основания рассчитывать на снижение процентных ставок и сокращение инфляции до 4% в начале 2020 года.

При этом Роаф уточнил, что МВФ не включает в сферу рисков для финансовой стабильности необеспеченное потребительское кредитование – несмотря на опасения ЦБ РФ. «Мы не видим это в качестве риска для финансовой стабильности, однако необходимо отслеживать этот показатель, и если это кредитование будет расти очень высокими темпами, необходимы дополнительные меры по сдерживанию такого роста необеспеченного потребительского кредитования», – заявил он.

Комментируя ситуацию в российской банковской сфере, представитель МВФ также отметил, что банки, которые сейчас проходят процедуру санации, должны вернуться в финансовый сектор, «чтобы обеспечить продолжение в нем конкуренции».

Самым важным направлением в обеспечении повышения темпов экономического роста в России Роаф назвал реформы, которые направлены на решение застарелых проблем конкурентоспособности и вопросов, связанных с долей участия государства в экономике. «Это касается не только роли госпредприятий в экономике, но и роли государства в рамках регулирования экономики», – сказал он.

Отдельным вопросом Роаф назвал ситуацию с налогообложением нефтяного сектора. «Мы поддерживаем общий переход от экспортных пошлин к налогам на недра, однако все это происходит в то время, когда рассматриваются новые субсидии на потребление, – отметил представитель МВФ. – Мы рекомендуем снижать эти субсидии, и хотели бы видеть более прозрачный подход к налогообложению нефтяного сектора».

МВФ хотелось бы видеть в России повышение эффективности налогообложения, снижение налоговых каникул и льгот, перевод социальных пособий в адресное русло – чтобы они больше зависели от уровня дохода. По мнению экспертов организации, снижению уровня коррупции будет способствовать повышение прозрачности бюджета и деятельности государства. По сравнению с 2014 годом, когда был составлен соответствующий доклад МВФ, Россия улучшила показатели и достигла прогресса, отмечают в МВФ.

«Результаты у России лучше, чем они были. В частности, более продвинутые оценки даны в оценке стоимости природных ресурсов в виде процента от ВВП, – пояснил Роаф. – Однако мы указали на некоторые вопросы, которые требуют большего внимания. В том числе это отчетность государства в рамках обязательств по ГЧП (государственно-частное партнерство) по укреплению формы и системы управления государственными предприятиями».

Как уже сообщал «Новый День», МВФ рекомендовал России вкладывать средства ФНБ в зарубежную экономику, чтобы обеспечить сохранность финансовых накоплений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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