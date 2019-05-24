«Это сожрет политическую систему»: социально-экономическая ситуация в регионах выходит из-под контроля Кремля

Социально-экономическая ситуация в регионах России начинает выходить из-под контроля федерального центра. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, страна вошла в период десоциализации – жители РФ уже не верят в светлое будущее и начинают открыто восставать против существующей политической системы. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День», комментируя результаты опроса «Фонда «Общественное мнение» о кризисе власти.

«Идет процесс десоциализации. Ситуация с экономикой в регионах уже давно плохая, а то, что люди сейчас начали открыто заявлять свое неудовольствие – они теряют надежду на какое-то светлое будущее в рамках нынешней политической системы», – сказал он.

При этом эксперт обратил внимание, что все это накалывается на экономический конфликт Западом и экономический конфликт между региональными и федеральными элитами. По его оценке, сейчас все негативные тенденции в обществе, политике и экономике постепенно объединяются в один поток.

«Есть такое понятие синергетика – собрание негативных факторов через некоторое время превратится в систему. Эта система сожрет нынешнюю власть. Так или иначе, это произойдет, потому что на это есть запрос. Причем запрос как у части людей, у которых есть деньги, так и у населения. И самое страшное, что этот запрос растет у населения. Это – система провала управления государством. Происходящее – результат», – констатировал Неживой.

Эксперт также отметил, что жители России выражают свой протест уже не просто на выборах в протестном голосовании – начинается обострение бунта. «Протест в Шиесе, в Екатеринбурге – драка вокруг храма…власть прогнулась. Алтушкин (глава совета директоров Русской медной компании (РМК), миллиардер Игорь Алтушкин – один из меценатов, который выделил средства на строительства храма) войдет в историю, как человек, на котором нынешняя власть споткнулась очень здорово. Это уникальная вещь с открытым противостоянием населения», – считает Неживой.

Как считает политолог, насильственное продавливание любых решений власти превратилось в «систему социального провоцирования». «В ответ происходит системная десоциализация. Население перестает утраивать тот общественно-политический договор, который существовал. Власть дает общественную безопасность, а когда она перестает это делать, происходят изменения в обществе, зачастую, очень бурные, кровавые, как повезет. У нас все к тому идет прямым ходом», – заключил эксперт.

Как сообщал РИА «Новый День», 56% населения не устраивает социально-экономическая ситуация в своем регионе – это максимум за последние четыре года. В 2015 году таких было 49%. По сравнению с январем 2019 года число недовольных выросло на 5%.

Судя по данным опроса, хуже всего дела обстоят в Дальневосточном (72%), Южном (63%) и Приволжском (62%) федеральных округах.

Больше всего россиян волнуют проблема низкого уровня зарплат в своем регионе (47%), высокая стоимость услуг ЖКХ (46%) и рост цен (41%). Более трети (34%) недовольны низким уровнем пенсий, стипендий и пособий, еще 25% граждан не устраивает ситуация в здравоохранении, а 24% волнует коррупция. В числе других проблем россияне называют низкий уровень социальной защиты, наркоманию и алкоголизм, недоступность и дороговизну жилья, плохие дорог и неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) заявили об увеличении риска стихийных народных протестов в регионах и предупредили, что с учетом долговременных трендов «низкое качество политических институтов и невозможность граждан влиять на власть» может вести к постепенному вытеснению недовольства граждан в стихийные протесты. Учитывая последние протесты в Екатеринбурге из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, а также многочисленные акции в защиту экологии в Архангельской, Челябинской областях и других территориях, можно говорить о том, что проблемы в регионах сегодня являются одними из основных факторов, влияющих на рост протестных настроений в России.

Москва, Мария Вяткина

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