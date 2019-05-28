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«Правосудие» по-московски: защитник сквера в Очаково получил 12 суток ареста

Никулинский суд Москвы вынес приговор общественнику Ивану Рожкову, который выступал в защиту сквера на Большой Очаковской улице. Участник протеста получил 12 суток административного ареста. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сам Рожков сообщил в соцсетях. Вторая активистка, Надежда Чижова, была отпущена из зала суда, а дело в отношении нее прекращено за недоказанностью.

Как сообщал «Новый День», жесткие задержания жителей района Очаково произошли накануне утром около дома на улице Большая Очаковская, 35А. Местные жители протестуют против стройки высотки по реновации прямо во дворе их домов, на месте, где москвичами было решено разбить сквер имени разведчицы Елены Колесовой, именем которой названа улица.

Несколько раз активисты сообщали в соцсетях, что им удалось предотвратить вырубку деревьев и въезд во двор тяжелой строительной техники, однако накануне утром застройщик привел с собой полицию. Силовики жестко задержали 10 человек, в числе которых были пожилые женщины – их за руки волоком тащили по земле и забрасывали в автозак. Видеоролики с действиями сотрудников полиции широко разошлись в Сети.

В майские праздники москвичи самостоятельно облагородили на территории сквер, и заявили, что не отдадут его под застройку – однако строители утром пришли с силовой поддержкой. Площадку власти Москвы передали известному в столице концерну «КРОСТ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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