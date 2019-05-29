«Гоп-стоп какой-то»: тульский губернатор Дюмин прогнулся под московский мусор

Ядовитый во всех отношениях след московского мусора достиг и Тульской области – местные власти во главе с губернатором Александром Дюминым на полную мощность включили административный ресурс, чтобы не допустить «утечки» информации о том, что, как и почему будет вывозиться из Москвы в соседний регион.

Как сообщила пресс-служба регионального отделения КПРФ, в городе Новомосковске Тульской области произошел беспрецедентный случай – в ночь на 28 мая полиция арестовала 3 номера газеты «Тульская правда» общим тиражом более 100 тысяч экземпляров.

«Тираж газеты везли из Дзержинской типографии, у водителя были все документы на газету, все накладные. В Новомосковске его окружили ГИБДД с ППС и незаконно изъяли тираж. Закон о СМИ прямо запрещает изымать тиражи официальных газет без вступивших в силу решений судов. Никаких судебных решений по «Тульской правде» нет. Причём в грузовике находились и другие издания, но полицию интересовала только «Тульская правда», – говорится на сайте тульских коммунистов.

При этом в типографии признали, что за несколько дней до этого звонили из местного отделения «Единой России» и просили за деньги сообщать, когда будет очередной выпуск газеты «Тульская правда».

Как считают в региональном отделении компартии, причиной такого произвола стала критика мусорной политики партии власти и сама «мусорная» реформа. Кроме того, в номере было опубликовано соглашение, заключённое между Московской и Тульской областями, которое могло стать обоснованием для ввоза подмосковного мусора в регион, которое подписал председатель правительства Валерий Шерин.

Такого же мнения придерживаются и региональном отделение общественного проекта «Русская тайга». На странице организации «ВКонтакте» отмечается, что это дополнение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами, подписанное еще осенью 2018 года позволяет ввозить отходы из Московской области на полигоны в Узловском, Дубенском и ряде других районов Тульской области. При этом отмечается, что работа всех этих мусорных полигонов вызывает большие вопросы у местных жителей.

«Мусорные объекты расположены недалеко от населённых пунктов, к ним есть претензии по части соблюдения технологий и эко логичности», – говорится в публикации группы.

Как отметил депутат-коммунист Тульской областной думы Александр Лебедев, никакого объяснения, почему тираж газеты был конфискован предоставлено не было.

На своей странице «ВКонтакте» политик отметил, что вместе с группой юристов и главным редактором «Тульской правды» Михаилом Федоровым приехал в отделение полиции, куда привезли конфискованный тираж.

«Мы с трудом прошли в здание полиции и обнаружили там газету, которая была складирована под лестницей. Рядом сидела девушка-полицейский и охраняла изъятый тираж. Когда главный редактор Михаил Федоров решил забрать свое имущество – тираж газеты – (поскольку полицейские не смогли объяснить оснований удержания газеты), то этого ему сделать не дали. Беспредел в кубе! Какой-то «гопстоп»...» – подчеркнул он.

Стоит отметить, что жители города Узловая в конце апреля направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо о критической обстановке с экологической безопасностью населения.

«Ситуация усложняется тем, с осени 2017 на полигон стали захоранивать отходы из Москвы (что происходит в противоречии терсхеме), полигон стал заполняться с огромной интенсивностью (кучи мусора начали расти не по дням, а по часам). Мы понимаем, что в шаговой доступности от полигона располагаются населенные пункты, а именно д. Петровское находится на расстоянии 199 метров от действующего полигона, некоторые населенные пункты имеют вековую историю, в них живут люди, которые пережили фашистскую оккупацию в годы Великой Отечественной войны, а теперь нас травит собственное государство», – цитирует ресурс Tulactive текст письма.

Как сообщал РИА «Новый День», проблема московского мусора уже давно официально вышла за пределы столицы и угрожает сразу нескольким регионам. Столичные власти пролоббировали строительство так называемых экотехнопарков, которые планируется построить в Архангельской и Калужской областях. Это уже стало поводом для роста социальной напряженности в регионах – в Архангельске местные жители в буквальном смысле ушли в леса и ведут партизанскую войну против строительства свалки.

Депутат подмосковного городского округа Чехов Николай Дижур ранее в интервью РИА «Новый День» пояснял, что корни мусорной проблемы лежат в «переделе рынка» обращения с коммунальными отходами.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев 10 апреля 2013 года обратился с письмом к Путину о закрытии 39 полигонов в целях создания мусороперерабатывающей отрасли. Мусороперерабатывающую отрасль он не создал. 24 полигона закрыл, лицензии у прежних владельцев отобрал и повез мусор на 15 переоформленных на свои структуры мусорные полигоны, каждый из которых мгновенно стал миллионером», – заявлял Дижур.

При этом он пояснил, что везти московский мусор в Подмосковье стало некуда, и власти решили пойти по пути наименьшего сопротивления – построить новые полигоны подальше от своих глаз.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.19

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