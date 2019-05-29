«Где прокуроры-то?» Жириновский упрекнул Чайку за «черных копателей» и Мамаева с Кокориным

Работу сотрудников прокуратуры раскритиковал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. Политик напомнил о странной ситуации с наказанием именитых футболистов, и потребовал от прокурорских работников не молчать в случае несправедливых приговоров судов.

«Два футболиста полтора года в тюрьме, – напомнил Жириновский об истории с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. – Другой футболист – даже уголовное дело не возбудили. При всей планете с кровью избивает человека на улице, наносит жестокие удары – но заплатил 150 тысяч рублей и гуляет опять, в футбол играет. Между ними какая разница? Почему прокуроры требуют, чтобы Мамаев и Кокорин сидели в тюрьме, и спокойно закрывают глаза, что Гулиев из «Спартака» отдыхает?»

«Зверство! Он в кровь избил человека! 150 тысяч вынул, отдал и дело закрыли. Прокуроры должны реагировать», – возмутился главный либерал-демократ страны.

Работа сотрудников прокуратуры вызвала негодование парламентария и в ситуации с теперь уже экс-участковым полиции города Семенова Андреем Груздевым.

«Участковый вскрывает подпольное казино – и его осуждают. А в том году полицейский (Владимир Миняев, – ред.) вскрывает воровство багажа у пассажиров «Внуково» – так уже отсидел. Это что такое? А где прокуроры-то? То есть сажают честных полицейских, и все молчат, и Госдума молчит, я один выступаю здесь, один из 450!» – заявил Жириновский.

Политик напомнил Чайке и о «черных копателях» в Якутии, которые «лес уже вырубили», и теперь занялись добычей бивней мамонта, чтобы продавать их китайцам. «А те украшения продают уже за бешеные деньги! – заявил лидер ЛДПР. – Как можно остановить вырубку леса? Прекратить вывоз кругляка вообще. Вы не можете сохранить деревья. К каждому дереву не приставишь собаку и полицейского. Одно решение: прекратить вывоз леса за рубеж, и все. Не хотят. Кто? Мафия лесная! Надо же вскрывать ее! Это работа других органов, но и прокуроры здесь тоже могли бы действовать».

В своем выступлении Жириновский призвал вернуть в Россию такое наказание, как ссылка. По его мнению, это помогло бы разгрузить тюрьмы, условия содержания в которых не выдерживают критики.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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