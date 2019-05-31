Жители столицы доведены до отчаяния: в Госдуме раскрыли суть скандалов с реновацией Москвы

Благая затея властей Москвы с обновлением «морально и физически устаревших» жилых районов обернулась массовыми протестами, судами и скандалами, о которых пишут уже зарубежные СМИ. События в столичном районе Очаково, где утром 27 мая полиция применила жесткие силовые методы против местных жителей, получили огромный резонанс. Проблема дошла до Госдумы – здесь по инициативе «Справедливой России» собрали за круглым столом наиболее ярых противников реновации, экспертов и чиновников правительства Москвы, которые отвечают за реализацию скандальной программы. Разговор вышел непростым.

Адвокатами программы выступили начальник управления реновации жилого фонда столичного департамента строительства Александр Потехин и представитель Московского фонда реновации Станислав Козин. Стратегической ошибкой организаторов стало отсутствие в зале чиновников Москомархитектуры – потому что основную массу претензий Козин с Потехиным переадресовали им.

«В апреле появились первые 12 проектов домов по реновации, – напомнил модератор дискуссии экс-депутат Госдумы Александр Тарнавский, отметив, что возникла необходимость обсудить с москвичами эту программу. – Заблуждение, что реновация не касается человека, если он живет в квартале, куда реновация не пришла. Каждый из москвичей – налогоплательщик, и оплачивает ее. То есть реновация делается за счет тех, кто в ней не участвует». Тарнавский предложил «подумать, что вместе с властями возможно сделать», чтобы снизить градус протеста и ввести реновацию в такое русло, которое устроит горожан. Если общественности не удастся достучаться до чиновников мэра Сергея Собянина, Тарнавский пообещал действовать через Государственную думу и федеральные законы.

У тех москвичей, чьи дома вошли в эту программу, масса претензий к ее реализации – так, большой проблемой стала этажность новых домов и вытекающее из нее серьезное уплотнение населения районов. Если изначально, говорили участники встречи, шла речь о домах высотой до 14 этажей, то в готовых проектах внезапно появились и 26-этажные «свечки». Экс-депутат Мосгордумы Юрий Загребной отметил, что в результате такой реновации плотность населения кварталов порой возрастает в три раза. При этом проектировщики вообще не подумали ни о социальной инфраструктуре, ни о пропускной способности дорог, ни о зеленых насаждениях, ни о достаточном количестве парковок. «Конечно, инвестору интересно одно – и неинтересно другое», – признал Загребной.

Еще одна проблема – защищенность прав тех, кто не желает переезжать в новое жилье. Фактически их силой заставляют подчиниться большинству и выселяют из любимых квартир в высотные новостройки.

После этого слово дали столичным чиновникам. Благодаря тому, что на реновацию перекинули несколько уже построенных домов программы «Жилище», уже удалось переселить 13 тысяч москвичей из 60 попавших в программу домов, рассказал Александр Потехин. «В первом информационном центре мы установили железную доску, она вся была исписана благодарными словами», – сообщил чиновник, пояснив, что москвичи рады увеличению площади квартир в новых домах.

Станислав Козин, в свою очередь, напомнил о публичных слушаниях по 12 проектам планировки территорий, где определяются параметры застройки. Процедура отработана, предложения населения принимают не только офлайн в зале слушаний, но и через Интернет, и в целом «проблем с коммуникацией мы не увидели», заявил он.

Зато, как выяснилось, эти проблемы ясно видны самим москвичам. «Люди говорят – до публичных слушаний доводить нельзя, потому что [несмотря на мнение жителей] назад уже не отматывают», – пояснил Тарнавский. Вопрос о «публичке» вообще оказался болезненным. Так, представитель из Северного Бутова Дмитрий рассказал о фальсификациях подписей на слушаниях. «На собственном примере – мы собрали более 13 тысяч подписей и подали, чтоб отменить строительство торгового центра, а наши чиновники нарисовали 12 тысяч «за». Никакого общественного контроля для проверки этих подписей осуществить не дали. Мы подавали в суд и проиграли дело», – рассказал он.

Тут же выяснилась и другая любопытная деталь, возмущающая москвичей. «Надо, чтобы участниками публичных слушаний были жители района, а не работники компаний, у которых там офис, – отметил Дмитрий. – Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас огромное количество подписей собрал метрополитен. Естественно, жители ничего не могут сделать против 50 тысяч подписей сотрудников метрополитена». Такие обстоятельства провоцируют социальный протест и нивелируют в глазах горожан справедливость самой процедуры публичных слушаний.

Валерия из Дмитровского района рассказала о проблеме «засносников» – тех, кто согласился включить дом в программу реновации. Оказалось, что из-за слабой проработанности схемы жильцы таких домов тоже не в восторге от действий чиновников – ветхие пятиэтажки из программы капремонта исключили, а срок отселения еще даже не определен, и москвичей беспокоит, что до переселения трубы просто не дотянут. По словам Александра Потехина, за состоянием дома обязаны следить управляющие компании, и все вопросы жители должны адресовать им.

Представители района Фили-Давыдково подняли еще одну проблему: жильцы крепких еще сталинских домов с потолками в три метра, как правило, выступают против вхождения в реновацию. Так проголосовало и большинство в доме №8 корп.1 на улице Герасима Курина. Однако «внезапно появилось четыре квартиры, которые голосовали «за», и дом включили в реновацию», рассказал местный муниципальный депутат. Когда жители начали выяснять – оказалось, что квартиры принадлежат городу, и голосовало за них правительство Москвы. «Выяснить, кто отдал такое распоряжение, так и не удалось», – пояснил депутат, и предложил лишить правительство права голоса в таких вопросах.

Проблемой становится и получение компенсации для тех горожан, кто решил не переезжать, а взять стоимость сносимой квартиры деньгами: из-за объединения участков сразу под несколькими домами в программе реновации Росреестр отказывается признавать право собственности владельца квартиры на долю земли – соответственно, и компенсацию люди получить не могут.

Но самым экспрессивным стало выступление активиста Дмитрия Долгопятова из скандального района Очаково. Он рассказал о системном отсутствии диалога со столичными чиновниками, которые просто не хотят слышать жителей. «Речь не о том, чтобы наказать отдельных сотрудников Москомархитектуры, а о том, что руководство Москвы, как только речь заходит о строительстве, становится абсолютно недоговороспособным», – жестко определил он. Встречаться с москвичами чиновники не желают, на обращения отвечают формальными отписками, на вопросы не отвечают и по сути сами провоцируют протестную активность.

Из-за уплотнения в районах реновации возникнет коллапс с поликлиниками, школами и детскими садами, считает Дмитрий – учитывая, что мест в садах не хватает уже сейчас, однако чиновники изобрели удобную схему формирования статистики, которая помогает им этого не замечать. Так, в Ново-Переделкино уже сейчас мест в садах не хватает на всех желающих – и людям предлагают сады в районе Теплый стан за 22 км от дома. Тех, кто отказывается, исключают из очереди, и в статистику нуждающихся они уже не попадают.

В Очаково же, рассказал Дмитрий, на утро 27 мая планировался поход активистов в управу для переговоров о создании рабочей группы общественников по контролю за реновацией. «Ни один из домов, которые окружают стройплощадку, в реновацию вообще не вошел, но этом дворе людям запроектировали 20-этажную башню», – объяснил активист. Однако вместо беседы в управе во двор на Большой Очаковской, 35А, нагрянула полиция.

Местных жителей, по его словам, возмутило и то, что на публичных слушаниях их вводили в заблуждение, заявляя о будущей численности населения в 11 тысяч человек. Жители подсчитали сами, и у них получилось 16,5 тысяч. Но вести диалог теперь не с кем: все встречи префектов с населением власти Москвы отменили до осени, мотивировав это сезоном отпусков и отсутствием жителей в городе. «80% остается здесь. Понятно, что встречи отменили перед выборами. Вы за кого нас вообще держите?» – обратился общественник к чиновникам Москвы. «В Очаково-Матвеевском люди доведены до отчаяния. Начинают звучать даже предложения типа «Давайте позовем футбольных фанатов», – сообщил он.

«Нет обратной связи у правительства Москвы с населением», – резюмировал модератор Александр Тарнавский.

Участники встречи выдвинули конкретные предложения: например, согласовывать все техзадания по проектированию кварталов по реновации с управами и муниципальными депутатами. В этом случае люди уже будут знать, кому задавать вопросы и адресовать претензии по странным схемам планировки с отсутствием парковок и зеленых насаждений.

В итоге было решено, что подобные встречи должны продолжиться. Участники намерены выйти с предложением о созыве рабочей группы к депутату Госдумы Галине Хованской, которая возглавляет думский комитет по жилищной политике и ЖКХ. Если группа будет созвана, на ее заседание планируется вызвать руководство всех причастных к реновации структур правительства Москвы. Проблема нуждается в комплексном решении, которое невозможно без диалога со столичными властями – иначе скандалы будут только продолжаться, а столкновение с полицией в районе Очаково покажется цветочками.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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