Нельзя: в Росреестре подтвердили правоту РИА «Новый День» в скандальной истории с московской землей, переданной «ДОМ.РФ»

Земельный участок в московском районе Измайлово, где 18 лет располагался детский картинг-центр и который «ДОМ.РФ» планирует выставить на аукцион, действительно входит в охранную зону объекта культурного наследия федерального значения «Царская усадьба Измайлово, XVII в.» и в зону особо охраняемого природного объекта «Природно-исторический парк «Измайлово». Об этом РИА «Новый День» сообщили в столичном управлении Росреестра.

Соответственно, территория участка является зоной с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), как и сообщал ранее «Новый День». «ЗОУИТ объектами прав не являются. Правовой режим ЗОУИТ определен в главе XIX Земельного кодекса Российской Федерации», – говорится в ответе московского управления Росреестра на запрос редакции.

В Росимуществе, в свою очередь, подтвердили, что участок в Измайлово принадлежит государству, однако в ведомстве считают, что имели полное право предоставить его «ДОМ.РФ», чтобы тот выставил землю на аукцион. «Обществу земельные участки предоставляются для жилищного строительства, для строительства объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства, создания парков, промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и иного развития территорий», – заявили в Росимуществе.

«Нахождение земельных участков в охранных зонах не является препятствием в предоставлении их АО «ДОМ.РФ», – считают в ведомстве. Между тем, согласно Земельному кодексу РФ, в ЗОУИТ «не допускаются строительство, использование зданий, сооружений, разрешенное использование (назначение) которых не соответствует ограничениям использования земельных участков» – то ни жилищное, ни промышленное строительство там вести нельзя.

Напомним, скандал в Измайлово вспыхнул после того, как стали известны планы АО «ДОМ.РФ» по продаже с аукциона около 50 объектов недвижимости в Москве.

Участок уже размещен на сайте «ДОМ,РФ» в разделе «Планируемые аукционы» – без указания того, что он входит в ЗОУИТ

Территорию стадиона «Ракета» на участке в Измайлово 18 лет занимает детский картинг-клуб. Ранее владелец земли заключал с детским учреждением договор аренды, однако после отчуждения земли в госсобственность Росимущество игнорировало все обращения клуба с просьбой узаконить арендные отношения – однако и выселять клуб тоже не стало.

Выгнать детский картинг-клуб со стадиона решил «ДОМ.РФ». В ответе на запрос РИА «Новый День» акционерное общество сообщило, что «речь о продаже участка не идет» – хотя на официальном сайте «ДОМ.РФ» четко говорится, что на 2-3 квартал этого года запланирован «аукцион по продаже земельного участка».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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