«Я могу с вами лечь на дорогу, но ситуация с мусором не поменяется»: власти Подмосковья бессильны против «королей свалок»

В подмосковном Рузском городском округе получил продолжение скандал вокруг «временного» мусорного полигона. Местные жители потребовали от арендатора полигона ООО «Экотехнопарк», субарендатора ООО «Полигон 2004» и местной администрации вывезти мусор с временного места размещения. На встрече, которая прошла в Ивойловском доме культуры противники полигона в жесткой форме раскритиковали работу чиновников, полиции и надзорных ведомств, и представили собственный проект резолюции «круглого стола».

Встречу было решено провести после того, как в среду общественники перекрыли дорогу к полигону близ деревни Щелканово. Трансляция заседания шла в группе «Сычево против» в соцсети в «ВКонтакте». Участие во встрече, которая длилась около двух с половиной часов, приняли активисты, представители администрации Рузского городского округа, полиции, МЧС, а также эксплуатирующих полигон организаций.

Местные жители напомнили, что свалка была разрешена как временная, на 11 месяцев – и в срок до 4 апреля все отходы из карьера должны были вывезти. Однако это не сделано до сих пор.

По словам рузских чиновников, закрыть дорогу на полигон они не могут – как и подать в суд на ООО «Экотехнопарк». «Мы увидели, составили акт и направили в те органы, которые полномочны принимать меры административного воздействия, – заявил представитель администрации. – Мы не можем закрыть дорогу. Я могу выйти с вами, лечь на дорогу, завтра меня уволят – но ситуация с мусором не поменяется».

«Если есть обязательства, что данная компания должна вывезти мусор, то я бы каждый день их как минимум штрафовал за неисполнение!» – не выдержал один из активистов.

«А если мы сейчас возьмем в свои руки и сами начнем отслеживать ситуацию с вывозом мусора?» – поинтересовались местные жители. «На каком основании?» – возразил замначальника полиции ОМВД России по Рузскому району Юрий Докучаев. «На основании Конституции! – ответили ему. – Там сказано, что власть в стране принадлежит народу». Один из активистов после этого в жестких выражениях охарактеризовал действия силовиков, которые ранее задерживали протестующих против свалки общественников, и напомнил им о присяге. «А вы соучастники этого теракта!» – считает он.

«Хорошо, если к вам постучатся следователи, – заявил противник свалки полицейским. – А если к вам постучаться люди, которых вы отравили? И их детей. Это что такое? Вы люди в погонах, вы должны защищать людей! А вы что делаете?»

Активисты напомнили, что срок складирования мусора в карьере истек еще 4 апреля. «Фактически теперь это несанкционированная свалка, – заявили они. – Когда будет вывезен мусор?»

Несмотря на то, что этот вопрос прозвучал не менее десяти раз, четкого ответа на него общественники не получили. Оказалось, что отходы вывозить некуда и не на что. Представитель эксплуатирующий организации заявил, что в настоящее время мусор на полигон не завозится, а угрозы от уже складированных отходов там нет. Однако местные жители ему не поверили и потребовали предоставить им все данные государственной экологической экспертизы. Более того, активисты стали настаивать на том, чтобы вообще убрать с данного участка любые предприятия по обращению с мусором – включая предприятие по мусоросортировке.

В резолюции жители города потребовали от ООО «Полигон 2004» или его правопреемника «Экотехнопарка» вывезти весь мусор с площадки, и решили привлечь к решению этого вопроса правоохранительные органы. Срок пока остался открытым. «Экотехнопарку» на основании отсутствия разрешительных документов прекратить все строительные работы на участке, особенно под чашу, – говорится в резолюции. – В течение одного месяца принять решение о целесообразности строительства комплекса по сортировке и размещению отходов». Кроме того, общественники по-прежнему требуют от компании предоставить им полную документацию государственных экспертиз.

Администрации Рузского городского округа активисты предложили подыскать для мусоросортировочного комплекса другой участок вместо карьера, который со всех сторон окружен водой.

Ровно через месяц жители города предложили повторно собраться за круглым столом и пригласить туда профильные министерства Московской области, чтобы подвести итоги.

Напомним, в среду активисты перекрыли дорогу мусорный полигон около деревни Щелканово, заявив, что не пропустят туда ни одну машину.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

Нельзя: в Росреестре подтвердили правоту РИА «Новый День» в скандальной истории с московской землей, переданной «ДОМ.РФ». / В Москве мать, убившую младенца, отправили на принудительное лечение. / ЧП в Москве: мужчина порезал 6-летнего мальчика на детской площадке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»