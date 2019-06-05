«Мусорные» манипуляции: московские отходы стали вывозить «в черную»

Власть не намерена решать мусорный коллапс московского региона и на бюджетные деньги создает бессмысленные территориальные схемы, в которых отходы просто «испаряются». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил известный политик и эколог, депутат ГосдумыVI созыва Максим Шингаркин. По его словам, московский мусор вывозится «в черную», а региональное правительство подгоняет официальные документы под несуществующую статистику.

«Опубликована уже вторая территориальная схема обращения с отходами Московской области, в ней очень интересные цифры. Напомню, за первую схему в 2016 году было заплачено 66 млн рублей. В новом документе отражается следующее странное обстоятельство: считается, что из Москвы в область сегодня поступает 2,5 млн тонн отходов», – сказал он и обратил внимание, что эта оценка занижена не менее, чем в два раза.

Как считает Шингаркин, власти легко манипулируют цифрами, поскольку Москва юридически выпала из мусорной реформы. «Возникала комическая ситуация, когда вся страна участвует в мусорной реформе, а города федерального значения в них не участвуют, согласно специальным положениям федерального закона, которые были приняты уже после. Из-за этого точный норматив (сколько мусора в среднем производит один человек в год) не утвержден, но, если мы берем оценочный норматив в 500 кг, это означает, что в Московскую область вывозятся отходы только от 5 млн человек. Как минимум, половина отходов Москвы оказывается где-то, но не в Московской области», – сказал он.

Шингаркин высказал два предположения, почему в территориальной схеме идет речь только о 2,5 млн тонн отходов. «Либо жители Москвы производят в два раза меньше мусора, чем в среднем по стране, либо 2,5 млн отходов улетает неизвестно куда, потому что в территориальной схеме, сделанной за деньги субъекта федерации, их не обнаружено», – подчеркнул политик.

По его словам, по новой территориальной схеме к 2022 году область перестанет принимать и официальные 2,5 млн тонн мусора. «То есть через три года Москва еще неизвестно куда денет еще 2,5 млн тонн отходов. Согласно представленной территориальной схеме, только 1 млн тонн отходов начиная с 22 года будет вывозиться на мусоросжигательные заводы, то есть, всего у нас потеряны 4 млн отводов. При этом Москва, выведенная из федерального закона, не объясняет, куда они деваются. Московские власти нам официально заявили, что московские отходы испаряются: сегодня в размере 2,5 млн тонн, с 2022 года – в размере 4 млн тонн », – отметил Шингаркин.

Вопросы вызывают и планы по строительству мусоросжигательных заводов. «Сам подход сжигания отходов – это экологическое преступление. При сжигании несортированных отходов возникает огромное количество загрязняющих веществ – диоксиды и фураны, которые вылетают в трубу», – заявил эколог.

Шингаркин напомнил, что в Подмосковье планируется строительство четырех мусоросжигательных заводов мощностью около 750 тысяч тонн – что на них будет сжигаться, непонятно, так как по нынешней территориальной схеме планируется только сжигание 1 млн тонн отходов.

Кроме этого, он отметил, что при сжигании 750 тысяч несортированных отходов, треть от загруженного (250 тысяч тонн) превращается в золу – отходы 3 класса опасности. «Единственный полигон, с которым «РТ-Инвест» подписал соглашение – полигон в Томской области. У него емкость составляет 900 тысяч тонн. Если туда будет сводиться зола с четырех заводов (1 млн тонн), это 100% заполнение. Его емкость будет полностью ликвидирована за 1 год, а дальше?» – сказал Шингаркин.

В этой связи он подчеркнул, что построить новый полигон для отходов, которые будут образованы после сжигания мусора, непросто. «Есть люди, которые говорят, что легко можно построить новый полигон. Отнюдь нет. Сегодня действуют такие санитарные нормативы, что построить такого рода полигон (принимающий отходы 1,2, 3 класса опасности) можно только там, где уровень грунтовых вод ниже 20 метров от нулевой отметки полигона. Найти такое место можно только в Восточной Сибири, но там есть ограничения до поверхностных объектов… В стране не существует юридической возможности размещения такого объёма отходов», – обратил внимание он.

По словам политика, поскольку в территориальной схеме никаких признаков того, куда предполагается вывозить отходы Москвы, можно предположить, что в российской столице будет организован «100% сбор отводов, досортировка внутри города и превращение отходов во вторичные материалы без вывоза на объекты размещения отходов».

«Потенциальные технологии таковы, что, если бы Москва захотела преобразовать 5 млн тонн отходов, теоретически это можно было сделать доступными технологиями. Но таких заявлений от мэрии нет, и признаков строительства тоже», – констатировал он.

В комментарии РИА «Новый День» Шингаркин пояснил, что, вероятнее всего, эти 2,5 млн тонн вывозятся «в чёрную». «Сортировка 2,5 млн тонн отходов – этот комплекс должно занимать порядка 10 гектаров. 20 закрытых объектов размером со стадион. Если нет 20 объектов размером каждый со стадион, значит, куда-то не туда вывозят», – сказал он.

«Получается, что из Москвы каждый день невидимо мимо всей этой территориальной схемы выезжают машины и вывозят спрессованный мусор в никуда. Он же не накапливаются внутри Москвы», – уточнил Шингаркин.

По его словам, есть набор действий, которые позволяют установить, кто, что и куда вывозит, но почему-то до сих пор это не делается. «До сих пор не могу понять, куда смотрят прокурор, силовики», – заключил политик.

Напомним, строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного – в Казани предполагается в рамках федерального проекта «Чистая страна» и подпроекта «Энергия отходов», которые осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». В Подмосковье «счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Солнечногорского, Воскресенского и Ногинского районов.

Судя по официальным заявлениям, совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Как заявляют инвесторы, реализация проекта позволит снизить долю захоронения отходов на территории московского региона более чем на 25%. «Газпромбанк» и ВЭБ уже заявили о готовности вложить в проект155 млрд рублей.

Эти планы ранее вызывали настороженную и критическую реакцию экологов и общественников. В «РТ-Инвест» попытались заверить РИА «Новый День», что к моменту, когда мусоросжигательные заводы будут запущены в эксплуатацию, система сортировки мусора уже будет работать, что должно сократить и количество вредных веществ при сжигании отходов.

В то же время в «РТ-Инвест» признали, что полное внедрение нового подхода занимает 10-15 лет – эти цифры уже несколько противоречат тому, что планируется запускать в Подмосковье в ближайшие два года. Представитель компании также не смог ответить на вопрос, какое именно количество мусора предполагается отправлять на переработку, в предоставленных материалах региональный оператор просто ссылается на опыт европейских государств.

Ранее Шингаркин отмечал в интервью РИА «Новый День», что экологическая карта Москвы и Подмосковья сейчас на «100% соответствует неосуществленным фантазиям бесноватого фюрера». Он пояснил, высокотемпературные факелы, которые, по словам власти и инвесторов, должны будут минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу, по сути, не могут обеспечить безопасность.

«Есть зона рекомбинации опасных соединений. Чем мощнее факел, тем больше пространство, где вновь образовывающиеся диоксины и фураны рекомбинируют при падении температуры. Если у нас где-то работает мусоросжигательный завод, – это все равно, что на трубе сидит пулеметчик и стреляет по городу. И пулемет бьет приблизительно на 15 км. Я поверю в благие намерения наших чиновников, если они поставят мусоросжигательные заводы на Рублевке», – заявил он.

Москва, Мария Вяткина

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