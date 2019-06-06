Федермессер про кандидата Соболь: голосуют те, кто не интересуется «грязной» кампанией

Известие об официальном выдвижении юриста ФБК Любови Соболь кандидатом на выборах в Мосгордуму подстегнуло общественного деятеля Нюту Федермессер прокомментировать ситуацию. По ее словам, голосующие делятся на два типа: кто приходит ставить подпись за тех, кого знают, и тех, кто определяется на месте, изучая фото и программу кандидата. Грязь, что использует Соболь в своей избирательной кампании, людям не интересна.

Ранее про отсутствие у Соболь предвыборной программы говорил Сергей Митрохин из «Яблока». На встречах с потенциальными избирателями она кидалась голословными обвинениями в адрес компании «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, ложно связав ее с «Московским школьником». Кроме того, на встречу она опоздала, говорила сбивчиво и невнятно, а также преследовала личные интересы, а не избирателей. На последнюю майскую встречу с Соболь пришло всего несколько человек, с которой она быстро ретировалась после заданного вопроса о Митрохине.

Замалчивание Соболь темного прошлого также вряд ли сыграет ей на руку на выборах. Речь идет о бизнес-партнере Андрее Мищенкове, связанного с семьей Тимофеевых, организовавших, судя по данным СМИ, картель – с помощью многочисленных фирм выигрывая все тендеры на строительство детплощадок в Москве.

Несмотря на то, что Соболь – юрист, за ее плечами нет успешного юридического опыта. Она выиграла только одно дело о защите столичного подвала, но это дело нельзя назвать сложным – суды считают продажи таких помещений незаконными. Тот факт, что Мещанский московский суд отклонил ее иск к «Конкорду» из-за другого неразрешенного дела может говорить о несостоятельности Соболь как юриста, ведь такие тонкости она должна была учесть.

Ранее на Федермессер, прокомментировавшую выдвижение Соболь, набросился с нападками испугавшийся проиграть блогер Алексей Навальный, обвинив ее в «оттягивании большей части избирателей на себя». Неудивительно, ведь он вложил немало «пожертвований» в продвижение своей подопечной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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