Проректор «Высшей школы экономики» нацелилась на Мосгордуму

Избирательная кампания по выборам в Московскую городскую думу 7-го созыва стартовала. Одной из первых документы в окружную избирательную комиссию Красносельского района подала проректор НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Касамара, которая намерена побороться за место в столичном парламенте в 45-м избирательном округе.

«45 избирательный округ для меня, мягко говоря, не чужой. Когда пять лет назад ректор Высшей школы экономики, нынешний депутат по 45 округу Ярослав Кузьминов баллотировался в Мосгордуму, я была начальником его штаба. И я прошла этот округ от и до, все дворы, в течение пяти лет мы взаимодействовали с жителями, работали с этим округом, у нас есть достижения, которыми мы можем годиться», – рассказала на пресс-конференции Касамара.

Она также прокомментировала события последних дней, вызвавших повышенное внимание ряда политических и общественных деятелей в контексте ее выдвижения.

«Нападки были связаны с тем, что не было официальных заявлений, но мне казалось, странно делать официальные заявления, пока не определено правовое поле. Нападки еще были связаны и с тем, что я выбрала плохое время для общения с избирателями. Но время работы окружной избирательной комиссии определяю не я, у них свои рабочие часы. Вчера я взяла официальный отпуск, сегодня начала свою избирательную компанию и подаю документы. Со своими избирателями я, конечно, буду общаться в удобное для них время по месту их проживания», – сказала Касамара. Также накануне по округу номер № 45 документы подали кандидаты в депутаты столичного парламента Илья Яшин и Вячеслав Борисов. Выборы в Мосгордуму 7-го созыва пройдут 8 сентября в Единый день голосования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.19

В России введут миллионные штрафы для интернет-компаний. / Образование в России не соответствующим рынку труда, заявила Голикова. / Настоящее пекло: Москва бьет 30-летние жаркие рекорды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»