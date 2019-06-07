Выборы в Мосгордуму: соцсети неоднозначно отреагировали на выдвижение некоторых кандидатов

Претенденты на мандаты депутатов Московской городской думы начали сдавать документы в Мосгоризбирком. Об этом сами кандидаты пишут в соцсетях. В частности, уже заявили о своем участии в выборах муниципальный депутат округа Зюзино Константин Янкаускас по 31-му округу, действующий депутат МГД по 10 округу Лариса Картавцева, главврач ГКБ 64 и также действующий депутат Ольга Шарапова и директор парка «Бабушкинский» Игорь Бускин, который намерен избраться по 13-му округу. Между тем, еще сегодня утром в системе ГАС «Выборы» не было даже упоминания о столичной избирательной кампании

«Сегодня я подала документы в окружную избирательную комиссию. Впереди у нас много работы, предстоит собрать подписи, пройти процедуру их проверки», – рассказала на своей странице в соцсетях «единоросс» Ольга Шарапова. «Друзья! Сегодня подала документы в территориальную избирательную комиссию. Теперь я официально являюсь кандидатом на выборы депутатов в Московскую городскую Думу седьмого созыва», – сообщила своим подписчикам Лариса Картавцева. У обеих, похоже, есть узкий круг поклонников в соцсетях, которые восторженно отзываются на каждую их запись. Обе москвички в Мосгордуме входят в депутатское объединение «Моя Москва».

Директора парка Игоря Бускина, между тем, потенциальные избиратели высмеяли на его же странице в «Фейсбуке». Под его сообщением о том, что он сдал документы в МГИК, москвичка Олеся Н. поинтересовалась, почему Бускин раньше не хотел отстаивать интересы жителей столицы.

«Где Вы были с 15-го года, когда хотели застроить парк Торфянка и что сейчас Вы делаете, что бы убрать из парка стройплощадку? Вы приняли активное участие в одобрении застройки Красной стрелы пару лет назад. Так себе озеленение вышло, с вырубкой огромного количества деревьев, стройкой около 20-ти многоэтажных монстров и уничтожением единственного стадиона в районе с огромной историей, – напомнила она. – Жители два года просят убрать забор на Джамге, Вы игнорируете эти просьбы. Вы точно уверены, что Собянин, Гундяев, Шалимов и застройщики КС – жители Лосинки?». В ответ Бускин не нашел ничего лучше, как пообещать ответить на эти вопросы на личном приеме – то есть непублично.

Другой пользователь «ФБ» – Любовь Моисеева констатировала: «В дворники никто не рвется». На это директор парка заявил, что «рабочих у нас на данной должности половина с высшим образованием». Почему люди с высшим образованием идут работать дворниками в «Бабушкинский», Бускин не уточнил.

Отметим, по данным источника РИА «Новый День», Бускин является «кандидатом от власти», которого поддерживает мэрия Москвы. Ранее политологи отмечали, что в этот раз из-за удручающе низкого рейтинга «Единой России» большинство выдвинутых партией власти кандидатов пойдет на выборы самовыдвиженцами. При этом общественное движение «Моя Москва», во фракцию которого в 6 созыве МГД входит 10 депутатов, наблюдатели также напрямую связывают с мэрией – представители «Моей Москвы» голосовали за непопулярные законы в МГД точно так же, как депутаты-«единороссы».

Несмотря на то, что кандидаты вчера несли документы в МГИК, данных о выборах в Москве в системе ГАС «Выборы» не было еще сегодня утром – хотя 6 июня Мосгоризбирком на очередном заседании рассмотрел вопрос «Об использовании регионального фрагмента ГАС»Выборы» по городу Москве при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2019 года». В решении, опубликованном на сайте МГИК, говорится: «Перевести с 6 июня 2019 года ГАС «Выборы» по городу Москве в режим подготовки и проведения выборов депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».

Оперативно получить комментарий в пресс-службе Мосгоризбиркома не удалось: там никто не брал трубку. По другому телефону, указанному на сайте МГИК, корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что информацию прессе может предоставить только пресс-секретарь Михаил Мокров.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Депутаты столичного парламента избираются только по мажоритарным округам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.19

«Одни отговорки»: Счетная палата снова жестко критикует Минздрав за неисполнение майского указа по зарплатам медиков. / «Харрасить беременных женщин...»: главный редактор RT оказалась в больнице после атаки соратницы Навального. / Российский противолодочный корабль едва не протаранил крейсер ВМФ США. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»