«Если растет НДС»: Россию ожидает техническая рецессия

России грозит техническая рецессия – по итогам второго квартала этого года в стране может вновь произойти снижение ВВП – это станет закономерным итогом текущей экономической политики. С таким прогнозом на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума выступил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

По его оценке, Россия не сможет выйти даже на среднемировые темпы роста экономики без целенаправленного изменения параметров экономического регулирования. «Нельзя говорить о росте ВВП, о росте инвестиций, если у вас рост налогов – плюс два процента НДС, и это при профиците бюджета под 3 трлн рублей. Нельзя говорить о том, что будут расти инвестиции, если растут тарифы на базовую продукцию естественных монополий двузначными цифрами, и никак мы не можем реализовать реформу установления этих тарифов», – подчеркнул Титов.

Бизнес-омбудсмен напомнил также о высоком уровне ставки ЦБ и процентов по кредитам, подчеркнув, что эксперты ищут проблемы там, где светло, а не там, где они реально существуют. Реализация нацпроектов позволит нарастить спрос, однако до сих пор ничего не сделано для того, чтобы нарастить национальное предложение и сделать комфортной работу бизнеса в России.

Титов напомнил, что Всемирный банк уже понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% – наименьшего для Европы и Центральной Азии. При этом общемировой ВВП вырастет на 2,6%.

Вместе с тем, бизнес-омбудсмен обратил внимание, что в России отношение инвестиций в основной капитал к ВВП по итогам прошедшего года снизилось и составило лишь 20,6%. Это минимальное значение с 2011 года. За прошедшие пять месяцев этого года по сравнению с таким же периодом 2018-го на 0,7% сократилась погрузка на сети РЖД – в частности, зерна грузили меньше на 32%, строительных грузов – на 5,6%, промышленного сырья – на 3,1%. В этих условиях закономерным результатом экономической политики властей может стать снижение ВВП, а учитывая, что тенденция существует уже два квартала подряд, страна погружается в техническую рецессию, отметил Титов.

Напомним, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что по первому кварталу 2019 года «не очень хорошая статистика», однако, по его словам, «повышение НДС экономикой переносится лучше, чем многие ожидали». Экономический рост, по мнению Орешкина, может оказаться выше прогноза Минэкономразвития (1,3%).

Между тем, эксперты не питают таких надежд относительно роста экономики России, и прогнозируют, что прорывного развития до 2025 года ожидать не стоит – рост экономики в эти годы не превысит 3%, прирост ВВП составит около 2% в год, инфляция – около 4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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