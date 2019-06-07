Выборы в Мосгордуму: КПРФ воспользовалась градостроительным конфликтом в Люблино в своих интересах

Громкий конфликт вокруг строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в московском районе Люблино приобрел предвыборный характер. Как пишет «Московская газета», скандалы накануне выборов в столичный парламент намеренно раздувают представители КПРФ во главе с лидером московского отделения компартии Валерием Рашкиным.

Издание отмечает, что проект строительства ТПУ (транспортно-пересадочного узла) «Люблино» нельзя назвать совсем новым: публичные слушания по нему прошли еще в феврале 2017 года. Однако противостояние в районе началось лишь после старта строительных работ – с января 2019 года, а в мае приобрело крайние формы. В социальных сетях распространяются видеоролики, где активисты пытаются препятствовать проезду строительной техники, идут на физический контакт с представителями застройщика.

По данным «Московской газеты», нарекания местных жителей вызвал проект строительства жилого дома с подземным паркингом. Дело в том, что ТПУ планируется строить за счет инвестиционных средств. Участок, на котором будет возведен дом, по результатам торгов сдан в аренду застройщику – ООО «ТПУ «Люблино»». Деньги, которые поступят в городской бюджет от аренды земельного участка, как раз и пойдут на строительство транспортно-пересадочного узла.

«Еще одна точка раздора – въезд на строительную площадку. Согласно проекту, утвержденному на общественных слушаниях в 2017 году, его планировалось обустроить со стороны Совхозной улицы, однако, по заключению Мосгосэкспертизы, въезд предусмотрен через внутриквартальный проезд Новороссийской улицы. Такой вариант категорически не устроил жителей: они сочли, что по данной схеме тяжелая техника будет проезжать в непосредственной близости от их домов», – отмечает издание.

Как заверили «Московскую газету» в управе района Люблино, в настоящий момент этот вопрос решен с застройщиком, и въезд оборудован в соответствии с первоначальным планом: то есть, со стороны Совхозной улицы.

Возмущение москвичей вызвала и вырубка деревьев. Действительно, пишет издание, проект, получивший положительное заключение Мосгосэкспертизы, предусматривает вырубку 501 дерева и 134 кустарников, однако предусмотрено и компенсационное озеленение. Конфликт произошел и вокруг обустройства парковки. По проекту предусмотрена застройка ныне существующей парковки на 120 машиномест. Однако вместо этого будет построена парковка на 160 машиномест – рядом с ФОК и детской площадкой.

Протестные акции начались в январе 2019 года – непосредственно после старта работ по обустройству стройплощадки – и касались, в первую очередь, вырубки деревьев и проезда строительной техники через двор. 16 января глава управы района Люблино провел встречу с инициативной группой. Вопросы были в основном конструктивные, никакой политической повестки тогда не просматривалось. При этом к решению вопроса о подъездных путях к строительной площадке подключилась депутат Мосгордумы Инна Святенко: она направила письмо в прокуратуру города о законности строительства, а от застройщика запросила разрешительные документы по объекту.

Как обращает внимание издание, протесты после этого не утихли совсем, но проходили в конструктивной и цивилизованной форме. Все стороны были настроены на диалог, и диалог действительно был. Однако все изменилось после 24 марта: в этот день депутат Госдумы и руководитель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин выступил с предложением не допустить строительства жилого дома, а также призвал жителей принимать более активное участие в протестных акциях.

13 мая после компенсационной высадки 35 деревьев случилось первое серьезное столкновение. Около 9 часов вечера начался завоз бетонных блоков через центральный въезд в сквер у станции метро «Люблино». Этому попыталась воспрепятствовать инициативная группа примерно из 20 человек, вдохновляемая вероятным кандидатом в Мосгордуму от КПРФ по избирательному округу № 22 Дмитрием Сараевым. Активисты выразили недоверие представленной разрешительной документации. На место событий прибыли полицейские и следователь уголовного розыска. В полицию поступило заявление, что одного из протестующих якобы задел бульдозер. Правоохранители сообщили, что факты по данному заявлению не подтвердились.

Следующее столкновение произошло вечером 31 мая. В ходе акции был задержан вероятный кандидат в МГД от КПРФ Дмитрий Сараев – об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

«Строительство по проекту ТПУ «Люблино» действительно вызывает ряд вопросов, однако их нельзя назвать неразрешимыми. И, в принципе, несогласные граждане до конца марта взаимодействовали с властью: именно в этом ключе решился вопрос с переносом подъездных путей к стройке. Однако в конце марта, когда в конфликт вмешалась КПРФ, он приобрел радикальные и непримиримые формы. Никакого диалога больше нет – есть только взаимные обвинения», – пишет «Московская газета».

При этом издание задается вопросом: что в данном случае нужно КПРФ накануне выборов в Мосгордуму: решение проблемы или скандал, и нужны ли будут коммунистам жители Люблино с их проблемами после выборов в Мосгордуму? Проекту уже более двух лет, но пока не начала раскачиваться избирательная кампания, представители КПРФ почему-то не проявляли к нему особого интереса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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