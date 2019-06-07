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Пятница, 7 июня 2019, 19:39 мск

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«Яблоко» сообщило, когда объявит список кандидатов в Мосгордуму

Московское «Яблоко» назовет своих кандидатов в депутаты Московской городской думы 8 июня. В этот день на столичной конференции партийцы примут решение по списку, предложенному Федеральным политкомитетом партии (ФПК). Об этом сообщила пресс-служба партии.

Конференция московского регионального отделения «Яблока» пройдет 8 июня в центральном офисе партии. «Полный список кандидатов будет известен по итогам обсуждения на ФПК. Их расстановку по округам конференции предложило Бюро партии», – уточнили в «Яблоке».

Кандидатам, выдвинутым на партийной конференции, для участия в выборах нужно будет до конца июня собрать от 5 до 6 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

Ранее о своем намерении участвовать в выборах в Мосгордуму по 43 округу объявил член Федерального бюро партии Сергей Митрохин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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