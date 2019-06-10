Выборы в Мосгордуму: «Яблоко» направило документы о выдвижении своих кандидатов

Сегодня заместитель председателя «Яблока» Николай Рыбаков и ответственный секретарь Бюро партии Валерий Горячев передали в Московскую городскую избирательную комиссию документы для участия кандидатов от партии в выборах в Московскую городскую Думу.

Как сообщила пресс-служба партии, на выборах в Мосгордуму «Яблоко» будет представлено в 18 одномандатных округах из 45. Среди выдвинутых кандидатов Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович (округ 6), член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин (округ 11), член Федерального политкомитета партии Сергей Митрохин (округ 43), главы двух муниципальных округов столицы Андрей Морев (Якиманка, округ 44) и Елена Русакова (Гагаринский, округ 37), а также вице-президент «Альфа-Банка» Юлия Щербакова (округ 36), экс-журналист «Коммерсанта» Виктор Хамраев (округ 13) и другие.

Ожидается, что на сегодняшнем заседании в 17 часов Мосгоризбирком заверит список «Яблока», после чего документы будут переданы в окружные избирательные комиссии. К концу дня кандидаты смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей. Для участия в выборах каждому из них до конца июня необходимо будет собрать в свою поддержку от 5 до 6 тысяч подписей жителей районов, от которых они баллотируются.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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