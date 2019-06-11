Автор скандального закона о фейках Андрей Клишас послал коллегу по СовФеду в суд

Сегодня на пленарном заседании Совета Федерации вновь вспомнили о скандальном «законе Клишаса» о фейках – на этот раз в связи негативной информацией, распространяемой в отношении лидеров оппозиции и глав Хакасии и Иркутской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев предложил поручить профильному комитету провести мониторинг исполнения закона. В ответ автор резонансных инициатив – сенатор Андрей Клишас заявил, что предоставит информацию позднее – скорее всего, в 2020 году.

«Одним из нашумевших законов нынешнего года, которые власть подарила гражданам России, стал закон о фейковых новостях, – начал свое выступление Мархаев. – Те же силы, что повышали пенсионный возраст, проводили мусорную реформу, повышали налоги, очень боятся критики в свой адрес. Если гражданин России вполне обоснованно скажет, что власть ведет антинародную политику, тем более назовет имена конкретных чиновников и руководителей, которые виноваты в разворовывании ее богатств, то их могут обвинить в уголовном преступлении». Однако в то же время, как считает сенатор, приближенным к власти СМИ позволяется клеветать на граждан России, а тем более представителей оппозиции, и «этот беспредел остается незамеченным, а то и поощряется». «Пропагандисты от власти на всей уровнях руководствуются принципом Макиавелли – чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», – подчеркнул он.

Сенатор также обратил внимание на странное несоответствие ситуации во внешней и внутренней политике. В частности, пояснил Мархаев, на внешнеполитической арене страна успешно и уверенно защищает свою линию, поскольку России до сих пор не могут доказать обвинения ни в истории со Скрипалями, ни с влиянием на выборах в США, ни с авиакатастрофой на Украине, ни с участием войск в войне на Донбассе.

«Но почему-то на внутриполитической арене такие же действия приобретают обратный характер относительно оппозиционных сил, против которых льется откровенная ложь без доказательств и фактов, – заявил сенатор. – Официально в России нет министерства пропаганды, кто-то же руководит российской машиной чудовищной лжи». Он отметил, что против губернатора Иркутской области Сергея Левченко выпущено более 200 таких материалов, похожая ситуация наблюдается с главой Хакасии Валентином Коноваловым и экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым. Мархаев заявил, что и в его отношении выходил подобный телесюжет. В итоге сенатор попросил поручить комитету по конституционному законодательству проверить, работает ли закон о фейках в интересах российского общества.

В дискуссию пришлось вступить автору скандально известных законов Андрею Клишасу. Он посоветовал коллеге внимательно прочитать закон и идти в суд, поскольку в законе идет речь о фейках, которые «привели к дестабилизации общественно значимой инфраструктуры, и так далее».

Клишас заверил, что проводит мониторинг действия закона. «Слишком мало прошло времени, но правоприменительная практика началась, – с удовлетворением сообщил он. – Мы эту работу ведем совместно с СПЧ, который при президенте занимается этим». Доложить о результатах работы его инициативы Клишас пообещал «где-то в весеннюю сессию следующего года».

Напомним, как сообщал «Новый День», первый протокол по закону о фейках был составлен на активистку Елену Калинину, выступавшую против строительства мусорного полигона в Шиесе. Женщина опубликовала в соцсети информацию о митинге, который планировался на 7 апреля. По мнению правоохранителей, акция не была согласована с властями, а значит – не должна была состояться. Следовательно, информация о времени и месте ее проведения являлась ложной.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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