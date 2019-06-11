Опять Госдеп! В СовФеде предсказали попытки сорвать выборы в Москве, Крыму и Санкт-Петербурге

В единый день голосования 8 сентября в России могут быть предприняты попытки вмешательства извне в ход выборов. С таким предупреждением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил на пленарном заседании Совета Федерации глава временной комиссии СовФеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Наши западные оппоненты проявляют особый интерес к избирательным процессам в Крыму, в Москве и Санкт-Петербурге, – заявил он, представляя ежегодный доклад о работе комиссии. – На старте региональных избирательных кампаний мы провели расширенное заседание комиссии. Там, в частности, излагались факты подготовки за рубежом возможных участников отечественного избирательного процесса».

Климов сообщил, что один из подобных фактов был положен в основу фильма-расследования НТВ «Мундепы от Госдепа». «Речь шла об обучении на территории Финляндии с помощью запрещенных в России организаций – они у нас официально признаны нежелательными – и финансирования правительством США ряда жителей Санкт-Петербурга, планирующих принять участие в сентябрьских выборах», – уточнил он. Фамилий «учеников Госдепа» в своем докладе сенатор не назвал, однако пообещал, что сенатская комиссия будет строго «следить за соблюдением российского электорального суверенитета».

Санкт-Петербургский горизбирком, напомним, принял документы уже у 22 претендентов на кресло губернатора северной столицы. Первым в комиссию пришел врио губернатора Александр Беглов.

Говоря о вмешательстве США во внутренние дела других стран мира, Климов сообщил, что «самозванный президент Венесуэлы Гуайдо был завербован Вашингтоном и проходил иностранные курсы повышения подрывной квалификации еще 10 лет назад на территории Сербии».

При этом, как заявил сенатор, в минувшем году Совет Федерации посетила группа американских парламентариев. «Три часа мы с ними говорили в закрытом режиме, – сообщил Климов. – Никто из них не опроверг данные об отсутствии российского вмешательства в американские выборы. В то же время они не опровергли и наши доказательства американского вмешательства в суверенные дела России».

Одним из фактов вмешательств сенатор назвал охватившие страну «зеленые» протесты, которые, по его словам, «направлены, как правило, против создания новых производственных мощностей, а старые, экологические более опасные, интересуют активистов в меньшей степени». Климов уточнил, что по самым скромным подсчетам такого рода практика затормозила в РФ реализацию проектов на сумму около триллиона рублей. «К слову, из 150 НКО признанных иностранными агентами, 30 работают именно под «зелеными» лозунгами, – сказал он. – Кроме того, вполне обоснованные протесты местного населения по вопросам охраны окружающей среды в различных регионах систематически канализируются внешними политическими силами в деструктивную политическую плоскость».

Комиссия обнаружила, что вмешательство в дела России извне происходит и в социально-культурной сфере. «Две с половиной тысячи лет назад китайский полководец Сунь Цзы рекомендовал для победы над неприятелем разлагать все хорошее, что имеется в стране противника, заменять его ценности на ложные, обесценивать традиции и веру, – обратил внимание Климов. – Такого рода деятельность США именуют «мягкой силой». Речь – о захвате власти через завладение социально-культурным пространством. Оно состоит в наши дни из соцсетей, книг, телевидения и кино». Сенатор констатировал, что доля голливудских фильмов в российском прокате больше, чем в прокате Великобритании, Индии или Китая.

Выводы временной комиссии в итоге убедили сенаторов в необходимости продолжения ее работы. «Продолжаем работу», – подтвердил Климов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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