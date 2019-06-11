Адвокат: МВД прекращает уголовное дело против Ивана Голунова

Уголовное дело в отношении специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова будет прекращено. Такое решение принято МВД в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, который представляет интересы журналиста.

В то же время глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что подразделение собственной безопасности направило материалы внутреннего расследования по делу Голунова в Следственный комитет. Полицейские, которые задерживали журналиста, на время проверки отстранены от работы, уточняет «Газета.ру».

Ранее сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала задержание Голунова головотяпством или провокацией, обратив внимание на допущенные следствием ошибки и нарушения.

Как сообщал «Новый День», сотрудники полиции задержали Голунова в центре Москвы 6 июня. Правоохранительные органы обвинили его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил журналиста под домашний арест.

В суде журналист заявил, что он невиновен, а уголовное преследование связывает со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев журналистов эксперты также не обнаружили.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции. На 12 июня в Москве намечен марш в защиту журналиста. Акция пока не согласована столичными властями, которые уже заявили о намерении обратиться в прокуратуру.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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