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Расследование Ивана Голунова

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Четверг, 13 июня 2019, 18:25 мск

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Путин лишил должностей высокопоставленных полицейских, связанных с «делом Голунова»

Фото: пресс-служба Кремля

В Москве лишены должностей начальник УВД по Западному административному округу Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича – начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Москве», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Судя по тексту документа, уволенные генералы по-прежнему остаются сотрудниками министерства внутренних дел.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил СМИ, что направил президенту ходатайство об увольнении Девяткина и Пучкова. Оба полицейских связаны с резонансных делом о задержании журналиста Ивана Голунова, уголовное дело в отношении которого было прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Кроме того, Следственный комитет начал проверку сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию корреспондента. В ведомстве назвали задержание журналиста необоснованным и заявили о нарушении его прав сотрудниками полиции.

Журналист Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция обвинила его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил его под домашний арест на два месяца.

В суде журналист заявил, что он невиновен, а уголовное преследование связывает со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев Ивана Голунова эксперты также не обнаружили.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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