Названа причина пожара в Измайловском вернисаже, на месте которого хотели строить дорогу

В Москве горел известный вернисаж у стен Измайловского кремля. Вероятной причиной пожара называют непотушенную сигарету. Ранее москвичи собрали несколько тысяч подписей в защиту этого объекта, который власти решили снести для строительства дороги к новостройкам по реновации.

Огонь в вернисаже вспыхнул около 22 часов вечера 13 июня. В 22:14 сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве. Пожарные выехали к дому №73Ж на Измайловскому шоссе. Оказалось, что огонь охватил около 50 квадратных метров на 1-ом и 2-ом этаже здания с переменной этажностью. В пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что в 23:13 пожар был ликвидирован.

Информация о возгорании в Измайловском вернисаже получила большой резонанс в соцсетях. Москвичи предполагали, что речь может идти об умышленном поджоге. Однако, по мнению руководства Измайловского кремля, причиной могла стать непотушенная сигарета.

«Задымление в одном из офисов... Задымление произошло из-за возгорания тополиного пуха, – цитирует РИА «Новости» гендиректора Измайловского кремля Александра Ушакова. – Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок. Ущерб несерьезный, нас пожар этот не смущает».

Ранее Измайловский вернисаж стал центром крупного скандала в Москве из-за программы реновации и застройки квартала ГК «ПИК». Согласно проекту планировки жилого комплекса «Измайловский 11» по большей территории вернисажа была проложена дорога. Общественники потребовали сохранить вернисаж и разместили петицию на популярном ресурсе Сhange.org, предложив столичной мэрии «исключить проектируемый участок улично-дорожной сети от станции метро «Партизанская» до стадиона «Измайлово» из проекта планировки, так как строительство дорог запланировано непосредственно по территории улицы Ремесел «Вернисажа в Измайлово», по адресу: Москва, Измайловское шоссе 73 Ж».

«Вернисаж в Измайлово существовал на протяжении многих лет рядом с печально известным «Черкизоном» (Черкизовским рынком), поэтому бандитские группировки семь раз поджигали Вернисаж, – говорится в петиции. – Однако он, как птица Феникс, вновь возрождался из пепла: появлялись новые красивые торговые палатки, вырастали стены Измайловского кремля, открывались новые музеи, выставки, фестивальные площадки». Так, в 2012 году площадь пожара в вернисаже составила около тысячи квадратных метров, основной версией следствия являлся поджог. В 2003 году сгорело 300 квадратных метров ярмарки, а в марте 2005 года комплекс выгорел почти полностью – огонь уничтожил 10 тысяч квадратных метров.

Гендиректор Измайловского кремля Александр Ушаков весной этого года рассказывал «Новым Известиям», что на территории между Виноградным прудом и Сиреневым бульваром Группа компаний «ПИК» намерена построить новый микрорайон. «При этом нарушается законодательство: застройщик вторгается в особо охраняемую природную территорию, что запрещено на законодательном уровне. Не оттого ли все это окружено ореолом «государственной тайны»?» – цитирует издание Ушакова. Особо охраняемая природная территория – это природно-исторический парк «Измайлово».

В конце мая, после того как публичные слушания по проекту были отложены, стало известно, что Москомархитектура согласилась вернуть проект строительства жилого комплекса в Измайлово на доработку.

Вернисаж в Измайлово дает работу примерно двум тысячам человек. В петиции сказано, что в основном это малообеспеченные москвичи, ветераны войны и труда, инвалиды и пенсионеры, ремесленники, художники и индивидуальные предприниматели из разных регионов России. Они продают товары собственного производства, изделия народных промыслов, предметы обихода прошлого века, книги, советские плакаты и тп.

Как сообщал «Новый День», еще один участок из состава природно-исторического парка «Измайлово» может уйти с аукциона. Землю Росимущество передало АО «ДОМ.РФ», которое уже разместило информацию о ней на собственном сайте в разделе «Планируемые аукционы». При этом по законодательству такие земли являются неотчуждаемой федеральной собственностью, на которой последние 18 лет работал детский картинг-клуб.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.19

Стагнация в экономике России больно ударила по машиностроению и обработке. / Ученые доказали связь фаст-фуда и деменции. / США собрались «спасать Европу от России» с помощью санкций против «Северного потока-2». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»