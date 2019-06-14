Партия власти прячется на выборах в Мосгордуму: шансы у кандидатов от оппозиции растут

Московская избирательная кампания 2019 года характерна небывалым количеством самовыдвиженцев и пока полным отсутствием кандидатов, выдвинутых «Единой Россией». Судя по оценкам наблюдателей, партия власти опасается идти на выборы под своим брендом, а ее членам неловко указывать свою принадлежность к политической структуре, продавившей самые непопулярные реформы.

Документы в Мосгоризбирком сдали порядка ста кандидатов – подавляющее большинство из них самовыдвиженцы, среди которых – полный список из 12 действующих депутатов-«единороссов» в Мосгордуме, которые победили на внутрипартийных праймериз «ЕР», а также члены провластного объединения «Моя Москва».

Представители оппозиционных партий иронизируют по этому поводу, но ожидают жесткой борьбы и давления административного ресурса. По крайней мере, такое мнение высказал политик Денис Зоммер, который уже сдал документы в окружную избирательную комиссию по 13 округу в качестве кандидата от партии «Коммунисты России». Ему предстоит конкурировать с директором столичного парка «Бабушкинский» Игорем Бускиным, который «под видом самовыдвиженца скрывает свое членство в «Единой России».

«Вообще эти выборы характерны тем, что власть прикрывается таким институтом, как возможность самовыдвижения, и выдвигает именно своих, как принято их называть, «основных кандидатов» по принципу самовыдвижения. Даже руководитель московской организации «ЕдРа» Андрей Метельский идет как самовыдвиженец, что вообще является абсолютным нонсенсом», – отметил Зоммер в комментарии РИА «Новый День».

«То есть эти выборы «Единая Россия» стесняется, – обратил внимание он. – И ей есть чего стесняться – потому что прошлый год был годом повышения пенсионного возраста. Люди это помнят и связывают это с именем «Единой России». Поэтому проходить на выборах ее кандидатам стало все сложнее, они стесняются своей партийности. Я бы на их месте тоже стеснялся».

На этих выборах, считает политик, шансы будут выше не у самовыдвиженцев, а у кандидатов от оппозиционных партий, не связанных с «Единой Россией» и не замаранных сотрудничеством с властью – поскольку рядовой избиратель не всегда сможет разобраться, кто из самовыдвиженцев на самом деле является «единороссом».

По оценке Зоммера, на прозрачность кампании рассчитывать не стоит – она будет такой же «честной», как и все предыдущие: «скрытые «единороссы» наверняка будут пользоваться всеми возможностями административного ресурса. «У них и не может быть честной игры. Мы все прекрасно понимаем, что власть в Москве не планирует ее упускать, – пояснил политик. – Понятно, что своим кандидатам будут подыгрывать – как говорят, на своей территории каждая травинка помогает. А тут – негласно, конечно – будет помогать каждый чиновник, каждый представитель власти».

Правда, учитывая, какие технологии применяют порой пиарщики представителей власти, можно предполагать, что москвичей ждет интересная избирательная кампания. К примеру, напомнил Зоммер, на выборах в Госдуму 7 созыва по 200 округу (Москва) некие люди напечатали листовки с радужным флагом «в поддержку» коммуниста Дениса Парфенова. Но вброс был настолько глупым, что подействовал противоположным образом – и Парфенов получил депутатский мандат. В том же 2016 году, как сообщал сайт «Красная Москва», в Котельниках коммунисты нашли некий «черный» склад агитпродукции с листовками против Парфенова.

«Эти люди просто помогли Парфенову избраться, и Денис теперь депутат от одной из коммунистических партий, которая является единственной парламентской в нашей стране. Этот пример показателен: я бы на их месте несколько раз подумал, стоит ли устраивать «черный пиар» против кандидатов, когда это может привести, в том числе и к победе этих кандидатов», – обратил внимание Зоммер.

В этот раз провластные претенденты далеко не во всех округах обладают публичностью, яркостью и позитивной повесткой, считает собеседник агентства. «Это дает возможность многим честным людям, которые, я убежден, выдвинулись кандидатами в депутаты, зарегистрироваться и выйти со своей четкой повесткой перед избирателями», – заключил Зоммер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.19

Названа причина пожара в Измайловском вернисаже, на месте которого хотели строить дорогу. / Стагнация в экономике России больно ударила по машиностроению и обработке. / Ученые доказали связь фаст-фуда и деменции. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»