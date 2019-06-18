Медведев вспомнил об «историческом» 50-рублевом пособии на детей: будут реформировать

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о намерении реформировать систему выделения пособий на детей с полутора до трёх лет, вспомнив при этом о 50-рублевых выплатах, которые уже давно вызывают недоумение россиян. Как сказал премьер на совещании с членами кабинета министров, от такой «уравниловки» нужно отказаться.

«Речь идёт об историческом пособии, очень маленьком – 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трёх лет. Эту выплату ввели в 1994 году как временную меру, причём она рассматривается как компенсационная мера», – сказал Медведев и отметил, что «за 25 лет сумма эта ни разу не повышалась, не индексировалась, и её размер вызывает у людей только недоумение и обиду».

При этом премьер подчеркнул, что «в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно».

В то же время Медведев признал, что «одной из самых острых социальных проблем сегодня является то, что семьи с детьми крайне уязвимы в материальном отношении». «Большинство из них относится к категории нуждающихся, свыше половины многодетных семей во всех регионах, по официальным данным, находятся за чертой бедности. По данным Министерства труда, доход трёх четвертей семей, где есть дети, составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина. И поэтому нужно обеспечивать им поддержку, причём не по принципу, которым, к сожалению, зачастую раньше руководствовались – «всем понемногу, зато поровну», а в адекватном объёме и, конечно, с учётом реальной нуждаемости. Это самое главное», – заявил глава правительства РФ.

Медведев уточнил, что в России свыше 2 млн человек (2,212 млн) получают пособие на детей до полутора лет в размере регионального прожиточного минимума на ребёнка. Пособие по уходу за ребёнком (эти самые 50 рублей) платят приблизительно 1 миллиону 800 тысячам человек. Суммарно на эти выплаты государство выделяет в год около 1,5 млрд рублей.

По словам премьера, предложения правительства заключаются в том, чтобы «компенсационные выплаты на ребёнка от полутора до трёх лет установить в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчёта, – по трудоспособному населению».

«Это общая позиция. И конечно, нужно определить механизм таких выплат, которые могут быть построены по-разному. Обязательства могут строиться по-разному. Это нужно будет обсудить нам и нужно будет окончательно обсудить с регионами, для того чтобы такого рода механизм был эффективным, работающим, но не создавал каких-то дополнительных проблем – регионам в том числе»,– сказал Медведев, открывая совещание.

Стоит отметить, что сегодня в Госдуме при рассмотрении поправок в федеральный бюджет выяснилось, что правительство РФ намерено сократить расходы на социальную сферу. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, речь идет о сумме 14 млрд рублей.

Примечательно, что ранее в Госдуме представители парламентской оппозиции неоднократно пытались добиться увеличения детских пособий, однако «Единая Россия», которой, как известно, руководит Медведев, отказывалась поддерживать эти инициативы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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