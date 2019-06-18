Экологический геноцид: в России оборот чрезвычайно опасных отходов граничит с криминалом

В России чрезвычайно опасные отходы I и II класса находятся в «серой» околокриминальной зоне – неизвестно, сколько всего их в стране, где они находятся и кто ими занимается. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявили сегодня эксперты в Москве в ходе презентации доклада экологического правового центра «БЕЛЛОНА».

По словам генерального директора центра Александра Никитина, до последнего времени проблеме отходов I и II класса было уделено недостаточно внимания. «Проблема, связанная с образованием и обращением с отходами I и II класса опасности, существует и она реально несет опасность. Если с радиоактивными отходами с 2011 года сейчас более мнение все ясно – понятно, как выстраивается структура, то со следующим видом отходов, который несет опасность для окружающей среды и людей – с нашей точки зрения, пока ясности нет», – сказал Никитин.

При этом, по его словам, эта тема находится в «серой зоне». «И это беспокоит всех, потому что она граничит даже с криминалом. Если речь идет об отходах, которые угрожают окружающей среде и человеку – такого не должно быть», – подчеркнул он.

Как пояснила эксперт в области обращения с опасными отходами, председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктория Маркова, базовой проблемой является несовершенство системы обращения с отходами, которая не позволяет сейчас четко сказать, сколько особо опасных отходов в стране есть и где они находятся.

«В основе статистики лежит первичная отчетность, которую предприятия сдают в Росприроднадзор. Мы проанализировали за данные за 2016, 2017 год. Из 444 наименований отходов, которые зарегистрированы в классификаторе, 245 наименований вообще никак не представлены в отчетностях – эта цифра угрожающая», – подчеркнула Маркова.

По ее словам, из оставшихся 199 наименований большинство отчётных строк- 92% – отчеты по ртутным лампам и свинцовым аккумуляторам. «Когда мы стали анализировать, какая отчетность по остальным отходам, мы выяснили, что существует много отходов, которые как ртутные лампы должны быть у многих хозяйствующих субъектов. Например, по идее должны быть сивушные масла – спиртосодержащих напитков у нас делается много, но ни одно предприятие по ним не отчиталось. По отходам чернил отчиталось одно предприятие (в стране). Достаточно много вопросов остается. Возникает опасение, а где все остальное?» – сказала она.

Кроме того, экологи отмечают, что в так называемых «ТКО» – твёрдых коммунальных отходах граждан страны, также имеются отходы I и II классов опасности, но из-за отсутствия раздельного сбора мусора и системы переработки они попадают на обычные полигоны и мусоросжигательные заводы.

Согласно выводам экспертов центра «БЕЛЛОНА», не все эксплуатируемые объекты размещения отходов ведут учет ранее принятых и захороненных отходов. «Установленные законодательством формы учета не позволяют решить проблему инвентаризации накопленных отходов на объектах размещения и ответить на вопрос: сколько отходов (и какие) хранится в России на эксплуатируемых полигонах», – говорится в докладе.

Более того, по оценке экспертов, Россию в ближайшие годы ожидается рост производства химических продуктов, что должно привести и к увеличению объемов образования отходов I и II классов опасности. «Индекс производства по виду деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» в 2021 году вырастет на 21,6% к уровню 2017 года, при этом в 2024 году прирост составит 49,3% к уровню 2017 года. Лидеры по объему образования отходов I и II классов опасности – Приволжский, Уральский, Сибирский и Центральный федеральные округа», – отмечается в исследовании.

В связи с этим экологи считают, что в решение вопроса необходимо больше государственного вмешательства. «Обращение с отходами I и II классов требует комплексного государственного подхода – эти задачи невозможно решить без государственного регулирования и субсидирования работ в рамках национальных проектов», – отмечается в докладе.

Стоит отметить, что выводы этого доклада созвучны майскому распоряжению правительства РФ, которое уже внесло в Госдуму законопроект по созданию единой государственной системы обращения отходами I, II класса опасности.

«Центральное место в системе должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности, и единая государственная информационная система учёта и контроля за обращением с ними», – отмечается на сайте правительства.

Примечательно также, что согласно постановлению правительства от 30 апреля 2019 года, для утилизации и обезвреживанию чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов будет выделено 17,2 млрд рублей на перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия. Речь идет о четырех заводах в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртии. Заказчиком работ выступает госкорпорация «Росатом», подрядчиком – ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Сегодня эксперты не смогли ответить на вопрос корреспондента РИА «Новый День», насколько обосновано перепрофилирование бывших заводов по утилизации химического оружия. «По поводу того, насколько это опасно – надо смотреть технологии», – сказал Никитин и выразил уверенность, что проекты будут согласованы с экспертным сообществом и общественностью.

«Есть целая система с участием общественности – это общественные слушания, государственная экологическая экспертиза, материалы обоснования, лицензия, будут привлекать специалистов, чтобы они дали оценки тех технологий, если их привезут, и сказали, насколько это опасно или не опасно», – отметил Никитин.

Москва, Мария Вяткина

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