Выборы в Мосгордуму: на депутатский мандат претендуют жена полковника Квачкова и дочь генерала Рохлина

В предстоящих в сентябре выборах в Московскую городскую думу намерены принять участие более 200 претендентов на депутатский мандат. В их числе жена отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова Надежда, которая подала документы как самовыдвиженец по 42-му избирательному округу, а также дочь генерала Льва Рохлина – Елена, решившая баллотироваться по 41 округу.

Всего на вечер 18 июня в московскую городскую избирательную комиссию поступили документы от 220 желающих участвовать в выборах в Мосгордуму, отмечает «Интерфакс». Никого из них еще не зарегистрировали. Пока больше всего претендентов – десять человек – хотят пойти по 38-му округу, среди них известный журналист Андрей Караулов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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