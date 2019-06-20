Выборы в Мосгордуму: воры используют сборщиков подписей для наводки на богатые квартиры

С начала лета во всех районах Москвы увеличилось количество квартирных краж. Особенно страдает центр столицы – 43, 44 и 45 избирательные округа. Как отмечают правоохранители, воры работают в кооперации с наводчиками. Сегодня возникла серьезная опасность, что передавать информацию преступникам о пустующих жилищах и об имуществе в них могут действительные и подставные сборщики подписей, использующие ажиотаж избирательной кампании.

Информаторы, сотрудничающие с домушниками, идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы найти квартиру, которую можно выгодно обокрасть. Злоумышленники могут представляться работниками Интернет-провайдеров или сотрудниками социологических центров. Предлагая свои услуги, подельники преступников проникают в жилище для его оценки.

Сейчас в Москве началась избирательная кампания, и сотни сборщиков подписей ходят по домам, агитируя жителей столицы за своих кандидатов. Предвыборная гонка – отличное подспорье для домушников. По имеющимся данным от источников, действительные и подставные «волонтеры» в этом году могут быть связующим звеном между ворами и их жертвами. Странные совпадения уже были – после визитов агитаторов квартиры «обносили».

Под предлогом поддержки кандидата наводчики ходят по квартирам ничего не подозревающих москвичей, параллельно оценивая число проживающих, состояние жилья, защитные механизмы дверей, наличие охранных систем, а также вычисляя время, когда в квартире никого нет. Кроме того, они могут попросить заполнить анкету, содержащую интересующие преступников вопросы – род занятий, количество членов семьи и так далее.

Не стоит забывать, что на сбор подписей набирают любых добровольцев, а платят за их труд совсем немного. Одна подпись в среднем «стоит» 300-500 рублей, а получить ее непросто. Неудивительно, что подобная работа привлекает людей, которые одновременно преследуют иные, весьма далекие от политики цели. Например, они могут указать на зажиточную семью, которая часто работает и почти не бывает дома.

В связи с этим стоит напомнить об элементарных правилах безопасности. Не стоит никого пускать в свою квартиру. Лучше подписывать агитационные листы в дверях. Данные сборщиков подписей необходимо тщательно проверять. Об этом предупреждает вице-президент международной ассоциации детективов Александра Гарусова. С ней согласен и эксперт в области комплексной безопасности группы компаний «Витязь» Петр Фефелов, который советует попросить визитеров предоставить удостоверение личности и записать эти данные. Разумеется, преступники постараются этого не делать.

Эксперт по комплексной безопасности СПБ «Русская охрана» Андрей Павлов также советует быть осторожнее, в частности, не приглашать незнакомых личностей в свое жилье, а беседовать с ними в фойе. Любая, самая благовидная причина обхода квартир несет в себе потенциальную опасность для ее жильцов, уверен он.

Отметим, что не обязательно терпеть назойливых агитаторов, особенно если они вызывают подозрения. В случае визита посторонних личностей в ваш дом лучше сразу обратиться в полицию. Это убережет не только вас, но и ваших соседей, а также поможет бороться с преступностью и сделать Москву комфортнее и безопаснее. Под видом безобидных агитаторов могут скрываться сообщники преступников.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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