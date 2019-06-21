Выборы в Мосгордуму как генеральная репетиция парламентской кампании 2021 года

Новый состав Мосгордумы может оказаться более либерально-демократическим, чем хотелось бы столичной мэрии. Похоже, что кампания пройдет по мягкому сценарию в атмосфере максимально возможной в сегодняшних условиях демократичности. Так считает источник РИА «Новый День», знакомый с реальным раскладом сил на выборах в столичный парламент. Основная особенность столичных выборов-2019 – на них будет обкатана схема структуры избирательной кампании в Государственную думу в 2021 году.

«Есть две концепции проведения выборов в Мосгордуму, – отметил собеседник агентства. – Первая – проект Анастасии Раковой (бессменная «правая рука» мэра Москвы Сергея Собянина, до сентября 2018 года возглавляла аппарат столичного правительства в ранге вице-мэра и курировала все избирательные кампании; сейчас занимает должность вице-мэра по социальным вопросам): никого не пускать кроме избранных, тут три кандидата, тут четыре, тут пять – все жестко, «в ежовых рукавицах». Но поскольку мы сейчас живем в период оттепели, а некоторые считают – и Перестройки 2.0, то есть вероятность, что будет совсем все по-другому: выборы пройдут в атмосфере максимально возможной демократичности. То есть диктовать сверху будут значительно меньше, снимать кандидатов будут, но не всех и не везде. И это не потому, что мэрия так хочет, а потому, что есть такая федеральная указивка: проводить выборы в Мосгордуму максимально демократично, и посмотреть, что получится».

Объясняется такой подход достаточно просто, говорит собеседник агентства: в администрации президента хотят посмотреть, до какой степени можно ослабить вожжи, и как сыграет новый «единороссовский» тренд с самовыдвиженцами.

«Кремль сейчас активно думает над тем, как бы ему изменить структуру выборов в Госдуму, – поясняет источник. – Эти выборы в Мосгордуму должны дать ответ, в том числе на вопрос, по какой схеме будет проводиться кампания в нижнюю палату российского парламента в 2021 году. Сохранится ли – в чем я не вполне уверен – нынешняя пропорционально-мажоритарная система 50 на 50, либо она будет полностью заменена на мажоритарную, и 450 депутатов будут избираться только по одномандатным округам. Это вполне возможно».

Рассматривается в Кремле и «половинчатый» вариант, при котором 70-75% мандатов будет разыграно по одномандатным округам, а 25-30% – по партийным спискам. И тут выбор Мосгордумы в качестве площадки для этого эксперимента совершенно понятен: это единственная региональная дума в России, которая избирается исключительно по мажоритарной системе. Однозначного мнения по применению такой же схемы для федерального парламента в Кремле пока нет, зато есть четкое понимание, что выборы в Госдуму по существующей схеме для власти будут провальными.

«В Кремле есть понимание, что менять систему выборов в Госдуму нужно потому, что рейтинг «Единой России» падает, и к 2021 году от него мало что останется, – говорит источник РИА «Новый День». – Здесь та же самая схема – на выборах по одномандатным округам кандидаты от власти и «Единой России» могут пойти как независимые самовыдвиженцы. Ну и плюс на одномандатном округе всегда легче выиграть кандидату от партии власти, чем на пропорциональных партийных выборах. Поэтому планируется применить модель, когда «единороссы» снимают с себя бейджики и говорят: а мы теперь независимые».

Пока, как отмечает источник, в числе заинтересантов столичной кампании явно прослеживается две фигуры – это мэр Москвы Сергей Собянин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Несмотря на то, что в столице планируется обкатать схему федеральных выборов, спикера Госдумы Вячеслава Володина в этой игре, по крайне мере, пока – нет, отметил собеседник агентства. «Володин уже давно в России не определяет контурную политику», – пояснил он.

При этом эксперимент может сыграть дурную шутку с Собяниным и администрацией президента. Фактически осенью будет избран столичный парламент, при котором власть в Москве сменится. «Это завершающий срок Собянина, ему с этой Мосгордумой придется уходить, – напоминает источник. – А новому мэру, который заступит на его место, надо будет с этой думой уживаться. Пусть это всего год, но его надо будет прожить».

Между тем, пока в администрации президента нет четкого понимания того, что будет со столичной политикой в 2023 году. «Об этом сейчас никто не думает, – пояснил собеседник агентства. – Никто в России не думает категориями 2023 года. В потенциале – да, этой думе предстоит проводить Собянина, но горизонт политического планирования в стране составляет максимум год».

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Жителям столицы предстоит избрать 45 депутатов по одномандатным округам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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