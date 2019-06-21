В канале им. Москвы после ремонта возникла течь: прокуратура начала проверку

Восстановленным в рекордные сроки Каналом имени Москвы занялась транспортная прокуратура. Испытания по наполнению канала после ремонта оказались неудачными, сроки навигации вновь пришлось перенести. Проверку по данному факту контролирует межрегиональная транспортная прокуратура.

Как сообщили в надзорном ведомстве, перенос сроков навигации по Каналу им. Москвы произошел в связи с неудачными испытаниями по наполнению канала при проведении ремонтных работ на западной дамбе гидроузла № 8. По результатам надзорное ведомство примет решение о мерах прокурорского реагирования.

Авария на Канале имени Москвы произошла 10 января. По информации «Интерфакса», после ремонта этот же участок попытались наполнить водой накануне – 20 июня, однако там вновь оказалась протечка. При этом дата открытия этого участка уже сдвигалась несколько раз.

На злополучный участок приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. За прошлый год там прошло 2,9 тысячи судов. Этот путь в основном используют грузовые суда, идущие транзитом через Москву.

На сайте ФГБУ «Канал им. Москвы» 30 мая появилось сообщение о том, что «участок водных путей над автомобильным тоннелем, пострадавший в результате техногенного ЧП, удалось восстановить в рекордные сроки», поскольку «такими темпами сложные гидротехнические сооружения создавались в нашей стране только в 1930-е годы».

Подрядчиком работ выступило АО «ГК «ЕКС», с которым был подписан контракт на сумму 211 млн 327 тысяч рублей. Проектированием и изысканиями занималось АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука».

По данным из открытых источников, АО «ГК «ЕКС» «прописано» в Ярославле. Компания с уставным капиталом в 7,4 млн рублей регулярно выигрывает торги и подписывает госконтракты с «Мосводоканалом», столичной дирекцией капремонта и другими московскими ведомствами. Между тем, уже в этом году к обществу было подано порядка 15 исков о ненадлежащем исполнении договоров подряда. По данным сайта раскрытия информации на конец 2015 года, основным акционером компании выступала Елена Петрикова, владевшая на тот момент 51,7% акций «ГК «ЕКС».

В апреле представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев заявлял, что инженерные сооружения «Канала имени Москвы» находятся в критическом состоянии, в результате чего могут не выдержать нагрузок. «Наибольшую озабоченность вызывает состояние крупнейшего водного сооружения страны – «Канала имени Москвы». Здесь существует угроза обрушения подпорных стенок шлюзов», – говорил чиновник.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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