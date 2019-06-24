Журналисты, коммунисты и самовыдвиженцы – кандидаты столичной мэрии на выборах в Мосгордуму

У столичной оппозиции, несмотря на заградительный барьер в виде сбора подписей, есть неплохие шансы попасть в Мосгордуму на фоне общего снижения доверия населения к партии власти. Тем не менее, по данным источника РИА «Новый День», московская мэрия также рассчитывает на победу, заручившись негласной поддержкой КПРФ, кандидаты от которой выступают в качестве спойлеров сильным кандидатом от несистемной оппозиции.

Собеседник агентства обратил внимание, что падение уровня доверия к власти привело к тому, что после проведения праймериз «Единая Россия» отказалась от выдвижения на выборы кандидатов именно от партии, и все 12 победителей внутрипартийного голосования пошли самовыдвиженцами – но столичных избирателей это вряд ли обманет. «Насколько мне известно, изначально был совсем другой план: часть людей от «Единой России» должна была идти официально, а часть – самовыдвиженцами, – говорит собеседник агентства. – То, что они все пошли самовыдвиженцами, конечно, вызывает огромные вопросы. Фактически, это страусиная позиция».

По оценке источника, у власти остался единственный рычаг для того, чтобы повернуть кампанию в нужное русло – это забраковка подписей. «Потому что условный Иван Жданов (глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального – ред.), если его не снимет руководитель избирательной комиссии района Аэропорт-Сокол, побеждает условного Вадима Кумина (КПРФ). Вчистую. Потому что Кумин – это конструктивная, системная оппозиция. А Жданов – это несистемная оппозиция. Я сомневаюсь, что он идет по договоренности с мэрией».

При этом выдвижения ряда оппозиционных кандидатов по одним и тем же округам весьма показательно, полагает собеседник агентства: «Зачем Соболь (Любовь Соболь, юрист ФБК, – ред.) идет там же, где Митрохин (Сергей Митрохин, кандидат от «Яблока», – ред.)? Почему Анастасия Удальцова (жена координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, кандидат от КПРФ, – ред.) идет там, где Дмитрий Гудков?»

При этом смена округа главой фракции КПРФ в МГД Леонидом Зюгановым вполне понятна, полагает источник: Зюганов перешел в 21 округ и уступил свой восьмой Кумину, поскольку пройти в 21-м у него не было ни единого шанса. «Кумин понял, что идти по тому жестко пролетарскому рабочему округу, по которому в прошлую думу выборы выиграл Андрей Клычков, у него просто кишка тонка, он не сможет там выиграть. Там нужно ногами ходить, это очень проблемный округ. Он бы там проиграл».

Правда, и в восьмом округе коммунисты пока не развернулись – впрочем, там на болевых точках до сих пор не попытался сыграть ни один кандидат. «Вот болевые точки 8 округа: кинотеатр «Ленинград», который пока отстояли. Не смогли там построить гигантский торговый центр. Но кинотеатр закрыт, никто ничего не делает. Так хотя бы откройте его, сделайте там выставку, галерею, – говорит собеседник агентства. – Дальше, там буквально в квартале от кинотеатра есть замечательный сквер – Каштановая роща, где собираются построить совершенно ненужный и неуместный памятник ополченцам. Все местные жители категорически против, потому что это одно из немногих мест в Москве, где можно погулять – очень зеленое, красивое место. Где Кумин, где Зюганов? Где остальные кандидаты? Да, Жданов может этот вопрос поднять. Но где Жданов?»

В пятом округе, где на выборах сошлись журналист Роман Бабаян, которого считают провластным кандидатом, Дмитрий Гудков и Анастасия Удальцова, есть своя «болевая точка», отмечает источник – это действующий ядерный реактор в Курчатовском институте. «Сколько было писем, обращений, люди требовали закрытия Курчатовского института, переноса его в другое место, – напоминает он. – Огромный процент онкозаболеваний из-за этого». При этом собеседник агентства называет крайне удачным выбор мэрии в качестве кандидата Бабаяна: «Мэрия не прогадала, это хорошее решение. Потому что если кто Гудкова и сможет свалить, то это Бабаян». Тем не менее, полагает источник, шансы на победу здесь выше все же у Гудкова – несмотря даже на наличие спойлера. «Удальцова идет спойлером Гудкова, – считает он. – Они, видимо, не настолько уверены, что Бабаян справится, и решили откусывать у Гудкова электорат с двух сторон. С одной стороны патриотический Роман Бабаян, с другой стороны – радикально левая Удальцова. Это говорит о том, что КПРФ, очевидно, договорилась с мэрией».

В шестом округе хорошие шансы у «яблочника» Евгения Бунимовича, в 31 – у Константина Янкаускаса, в 43 – у Сергея Митрохина после того, как свою кандидатуру отозвала общественница Нюта Федермессер.

«Я думаю, следующий созыв Мосгордумы, если всех либералов не снимут с выборов, будет более либеральным, – считает источник. – А с точки зрения анализа протестного голосования он будет более опппозиционно-либеральным, чем лево-коммунистическим».

Коммунисты, полагает собеседник агентства, допустили крупную ошибку, которая не позволит им получить максимально возможное количество депутатов в новой гордуме: их список весьма слабый.

«Мэрия фактически мобилизовала под себя узнаваемые лица, журналистов, и дала им возможность избраться в Мосгордуму. И Андрей Медеведев, и Роман Бабаян, и Наталья Метлина, и Николай Табашников – это все довольно известные лица, – пояснил собеседник агентства. – Что мешало коммунистам тоже взять и рекрутировать новые лица? Но возобладала жесткая партийная дисциплина. На манеже все те же, а по сути, никого нового». На прошлых выборах, напомнил он, на стороне «красных» была харизма и запал молодого и перспективного Андрея Клычкова. Сейчас его нет.

«Вытащили Клычкова, как говорят, по просьбе Собянина из московской пирамиды оппозиции, и эта коммунистическая оппозиция развалилась. Кто там лидер? Леонид Зюганов? Нет. Кумин? Нет. Валерий Рашкин? Он остался по сути главным лидером, но он депутат Госдумы и нигде не идет, он даже в этой кампании не очень участвует. Он отдал ее на откуп Кумину, дал ему возможность выдвинуть несколько кандидатов. Удальцова, например, идет от него. Это люди, которые входят в пул Кумина, которых финансирует Кумин».

При этом показательно, что о себе как о серьезной политической сила на этих выборах до сих пор не заявила ЛДПР. «У либерал-демократов традиционно слабые позиции в Москве. Вряд ли с ними вела переговоры мэрия – просто потому, что шансы избраться у них невелик», – отмечает собеседник агентства.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.06.19

России выставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ. / Счетная палата заставила Большой театр пустить в продажу вип-билеты. / Власти пытаются не допустить сокращения бюджетных мест в вузах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»