российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 июня 2019, 17:11 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Депутат Яшин попал под подозрение: Генпрокуратура проверяет информацию о взяточничестве

Фото: кадр из видеообращения Яшина на Youtube

Генпрокуратура РФ организовала проверку в отношении председателя столичного муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина. Поводом для этого стала информация СМИ о возможных взятках полицейским: если данные получат подтверждение, политику может грозить до 8 лет тюрьмы, передает Nation-news.ru.

Ранее телеграм-канал «Шавки Красовского» сообщил, что Яшина могут покрывать участковые уполномоченные полиции ОУУП лейтенант Рушан Умяров, старший сержант Артур Джаппаров, а также майор Владимир Волченко. По версии ресурса, правоохранители могут докладывать депутату о волонтерах или агитаторах из других партий, которые работают на территории 45-го округа Москвы. Именно на этом участке Яшин выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы в Мосгордуму.

По данным телеграм-канала, информация о своих конкурентах Яшина может щедро оплачиваться. Называется сумма порядка 200 тысяч рублей. Также появилась информация, что в округе, где баллотируется Яшин, сотрудники полиции могут «крышевать» несколько борделей. Судя по этим данным, в свою очередь оппозиционный деятель может покрывать сотрудников правоохраниельных органов, используя служебные полномочия.

СМИ отправили запрос в СК о проверке в отношении Ильи Яшина, а также в отношении работников полиции. Комитет его уже получил, документ находится в обработке. Аналогичный запрос ранее был направлен и в Генпрокуратуру РФ, ему присвоили номер и отправили на дальнейшее рассмотрение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.06.19

«Хотим урегулировать кризис между братскими народами»: армяне готовы возить россиян в Грузию. / Банки обяжут присоединиться к системе быстрых платежей ЦБ. / Российских учителей избавят от бумажной работы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в Мосгордуму

Журналисты, коммунисты и самовыдвиженцы – кандидаты столичной мэрии на выборах в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму как генеральная репетиция парламентской кампании 2021 года

Выборы в Мосгордуму: воры используют сборщиков подписей для наводки на богатые квартиры

Выборы в Мосгордуму: на депутатский мандат претендуют жена полковника Квачкова и дочь генерала Рохлина

Партия власти прячется на выборах в Мосгордуму: шансы у кандидатов от оппозиции растут

В Мосгордуму хотят попасть больше сотни кандидатов: среди них есть претенденты с судимостью

Выборы в Мосгордуму: «Яблоко» направило документы о выдвижении своих кандидатов

«Яблоко» сообщило, когда объявит список кандидатов в Мосгордуму

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Выборы в Мосгордуму,

Новости партнеров