Депутат Яшин попал под подозрение: Генпрокуратура проверяет информацию о взяточничестве

Генпрокуратура РФ организовала проверку в отношении председателя столичного муниципального округа «Красносельский» Ильи Яшина. Поводом для этого стала информация СМИ о возможных взятках полицейским: если данные получат подтверждение, политику может грозить до 8 лет тюрьмы, передает Nation-news.ru.

Ранее телеграм-канал «Шавки Красовского» сообщил, что Яшина могут покрывать участковые уполномоченные полиции ОУУП лейтенант Рушан Умяров, старший сержант Артур Джаппаров, а также майор Владимир Волченко. По версии ресурса, правоохранители могут докладывать депутату о волонтерах или агитаторах из других партий, которые работают на территории 45-го округа Москвы. Именно на этом участке Яшин выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы в Мосгордуму.

По данным телеграм-канала, информация о своих конкурентах Яшина может щедро оплачиваться. Называется сумма порядка 200 тысяч рублей. Также появилась информация, что в округе, где баллотируется Яшин, сотрудники полиции могут «крышевать» несколько борделей. Судя по этим данным, в свою очередь оппозиционный деятель может покрывать сотрудников правоохраниельных органов, используя служебные полномочия.

СМИ отправили запрос в СК о проверке в отношении Ильи Яшина, а также в отношении работников полиции. Комитет его уже получил, документ находится в обработке. Аналогичный запрос ранее был направлен и в Генпрокуратуру РФ, ему присвоили номер и отправили на дальнейшее рассмотрение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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